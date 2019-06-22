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Дочь Оли Поляковой перестала дышать и попала в больницу
Срочная госпитализация Маши Поляковой, дочери знаменитой российской певицы Оли Поляковой, произошла в дороге. Девочка долго сидела в автобусе, сгорбившись, и листая новости и соцсети в своем смартфоне. Из-за долгого сидения в такой позе, у девочки произошел дыхательный спазм, и ребенок начал задыхаться. Срочно вызвали скорую и госпитализировали девочку, пишет replyua.net
В своей Инстаграмм Маша Полякова выложила снимок, на котором она лежит на кушетке в машине «Скорой помощи», выглядит вполне здоровой и хитро улыбается. Подписала девочка снимок так: «В скорой лежать удобно»! вызвав панику подписчиков, чуть позже девочка рассказала, что именно с ней произошло.
Оказалось, что здоровью подростка ничего не угрожает, и опасность позади. Однако, этот случай – показательный, и должен насторожить не только современных подростков, но и их родители. Сама Оля Полякова была очень расстроена и отругала дочь за то, что та «постоянно втыкает в телефон». Она говорит, что дети бесконечно «сидят в телефонах», скрючившись в неестественных позах, от этого страдает их неокрепший организм.
Медики встревоженны, потому что подобные случаи с подростками происходят довольно часто. Дети сидят сгорбившись за партами, проводя в школе огромное количество времени, а потом и свободное время тратят не на прогулки и движение, а продолжают сидеть, скрючившись, и уткнувшись в свои гаджеты. Врачи настоятельно рекомендуют всем родителям обратить внимание на этот случай, который может закончиться и более печально. Стоит следить за тем, в каком положении находится тело подростка большую часть времени, и заставлять его сидеть ровно, чтобы ребра не давили на легкие, а позвоночник был в нормальном, а не искривленном положении. И конечно, почаще двигаться, а не сидеть в одной позе часами! Оля Полякова рассказала о своих планах в украинской политике.
Теги: Донбасс, дыхание, дочь, больница
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