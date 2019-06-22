Все рубрики раздела
- Судья “МастерШеф” Эктор Хименес-Браво сделал "пошлое" заявление об украинских женщинах 12:02
- Настя Каменских ответила на слухи о своей беременности15:00
- Стало известно о завещании Алибасова: кому достанется наследство 08:40
- Врачи дали отравленному Бари Алибасову три дня: друг продюсера раскрыл детали несчастья13:40
- Полный конфуз: Лазарев реально опозорил Россию на «Евровидении-2019» 14:00
- "Все убили. Убили меня!" Федосеева-Шукшина попала в больницу из-за скандалов в семье20:20
- Пугачева готовится к диете перед юбилейным концертом16:20
- В сети опубликовали доказательства того, что Децл жив, а смерть была инсценировкой07:19
- «Каждый получает уникальный шанс»: внук Аллы Пугачевой занялся попрошайничеством в интернете14:19
- «Алла Борисовна расстроила мужа»: всплыли пикантные подробности о Пугачевой и Леонтьеве12:50
Судья “МастерШеф” Эктор Хименес-Браво сделал "пошлое" заявление об украинских женщинах
Знаменитый шеф-повар рассказал о жизни в Украине, почему еще не женился и о съемках девятого сезона "МастерШеф". Телеканал СТБ приступил к съемкам девятого сезона шоу “МастерШеф”, передаетhttps://www.dialog.ua/. В этот раз бороться за право стать лучшим кулинаром страны будут снова аматоры. Судьи проекта остались те же, что и в предыдущем шоу, "МастерШеф. Профессионалы" - это незаменимый Эктор Хименес-Браво, Елизавета Глинская и Владимир Ярославский. Уже снимается девятый сезон “МастерШефа”, а сколько лет вы проживаете в Украине? 10 лет. Ваша жизнь идет параллельно проекту. Как изменилась она, ваше мировоззрение, восприятие нашей страны, учитывая, что в Украине такие политические перемены? Конечно, жизнь меняется. Для меня самое важное - это культурные знания, которые я получаю. Я думаю, мне очень повезло, что я мог пожить в разных культурах, увидеть мир. Я мог выучить всю подноготную, все особенности. Часто, когда я собираюсь с друзьями в Канаде, они обсуждают политику в Украине, Майдан 2014 года, нового президента - у них есть своя точка зрения. Я всегда смеюсь над их точкой зрения. Потому что они не знают, что на самом деле здесь происходит, они не понимают. Они понимают только то, что в новостях. Правда не доходит или искажается? Новости никогда полными не бывают. Никогда! На самом деле мы не знаем, что было в 2008-м в Грузии - неизвестно. С Абхазией что случилось? С Южной Осетией… Знаем новости, слышим, но мы там не жили. Поэтому не понимаем, что там происходило на самом деле. Я всегда смеюсь с того, что говорят люди об этом, потому что они знают лишь часть правды. Я живу тут и знаю политику изнутри, политику в бизнесе, я работаю тут, тут мои друзья - я знаю все, всю внутреннюю кухню. У меня есть свое собственное мнение, я имею право на него. И что вы думаете? Я никогда не скажу вам все (смеется). Когда выперли Януковича, в этот момент я был на Майдане и записывал все на телефон, тот момент. Я видел, как люди плакали. В тот момент я чувствовал себя самым счастливым человеком в мире. Потому что я был частью такого важного момента в Украине. За 10 лет я видел все уже. Конечно, жизнь изменилась. Я по-другому сейчас вижу Украину. Прежде чем я приехал сюда, я только уроки географии помнил: столица - Киев, самые важные города - Одесса, Днепропетровск (Днепр в наст. времени - ред.), река - Днепр. Я помню, когда первый раз попал на Днепр… Я был в шоке! Я до этого видел реку только на картинках в книге в Колумбии, и это для меня было просто “вау”. Это было невероятно круто! Сейчас я все уже понимаю и вижу по-другому. Я слышал о Чернобыле, конечно. Я думаю об Украине, наверное, больше, чем сами украинцы. Ранее тренер Зеленского раскрыл секреты тренировок и диеты президента. Вы пожили в разных странах. За чем скучаете больше всего? Например, на Мальдивах был океан, Канада по-своему прекрасна, Колумбия - родина. У каждой страны есть что-то особенное. Я жил в разных культурах. В некоторых - мне было настолько приятно и комфортно, но в каждой культуре есть нечто особенное. И, когда мне некомфортно, я стараюсь больше узнать эту культуру, понимать ее, раскрывать для себя. Много иностранцев, когда они едут за границу, они как в неком мыльном пузыре пребывают. Они не знакомятся настолько глубоко с местной культурой. Я всегда пытался по-другому поступать: заводить друзей среди местного населения, выходить гулять. Я не знаком с другими иностранцами в Украине. В каждой стране, куда я еду, я не хочу общаться с иностранцами - только с местными. Потому что это самая большая проблема во всем мире. Иностранцы едут в какую-то страну, к примеру, во Францию или Америку, и они общаются только со своей диаспорой, с другими иностранцами. Поэтому создается некий пузырь. Они не понимают местную систему. Возникают “гетто” - проблема, которая во Франции сейчас: маленькие Сомали, маленькая Ливия, маленькая Сирия. И они никогда не смогут понять французов, их культуру, потому что они не общаются с ними тесно, а французы их выталкивают, потому что они в этом “пузыре” и не хотят понимать местную культуру. Здесь такое тоже могло произойти. Если бы сюда много колумбийцев приехало, допустим, и поселились в маленькой части Киева, получился бы колумбийский квартал. И украинцы смотрели б на это и думали, что это такое? У них свои правила, свой способ жизни, свой стиль, и нет связи, нет понимания. Поэтому жизнь моя изменилась. Я хотел не только приехать сюда работать, но и бизнес свой открыть, и таким образом - поблагодарить украинцев, потому что я инвестирую, и сотрудники - украинцы. В компании есть разные способы развития, мы помогаем людям.
Теги: Донбасс, женщина, Мастер Шеф, заявление
- Убийства по похожему "сценарию": женщин нашли в колодце и подвале
- В канадской компании изобрели нервущиеся колготки
- Артемовские девушки идут служить в армию
- На линии разграничения в Донбассе задержали женщину-снайпера боевиков (ВИДЕО)
- В Киеве женщина повесилась на лестнице с плюшевым мишкой в руках
- Какой нужно быть, чтобы он тебя выбрал
- Возвращение аннексированного Крыма – автоматически возвращение оккупированного Донбасса11:00
- Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ в Донбассе много машин10:40
- Суд признал вину жителя Мариуполя в обстреле города из «Градов» зимой 2015 года08:20
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- В «ЛНР» бронетранспортер въехал в частный дом, два человека травмированы20:39
- В результате обстрела боевиками Чермалыка ранена женщина20:15
- Убит экс-помощник Пушилина Лаврентьев, "сливший" правду о ликвидации Захарченко. ВИДЕО18:20
- "За одного погибшего забираем троих", - ВСУ уничтожили блиндаж с боевиками на Луганщине. ВИДЕО15:57
- Для людей пересечение линии разграничения превращается в пытку, – эксперт15:34
- В Луганской области взорвали инкассаторскую машину "Приватбанка"12:57
- В Канаде слон напал на смотрителя зоопарка12:20
- Судья “МастерШеф” Эктор Хименес-Браво сделал "пошлое" заявление об украинских женщинах 12:02
- 78-ая годовщина начала ВОВ: что нужно знать об этом дне11:38
- Жесткое решение Зеленского и первые жертвы Майдана: главное за последние часы11:23
- Возвращение аннексированного Крыма – автоматически возвращение оккупированного Донбасса11:00
- Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ в Донбассе много машин10:40
- Шахтер готовит яркое прощальное мероприятие для легенды клуба: подробности10:23
- Отменные кабачки на гриле: проверенный рецепт для барбекю 10:00
- В Нафтогазе сообщили, как с июня изменилась цена газа для населения09:40
- Блогер показал пустые улицы и закрытые магазины в центре Донецка. 09:23
- Отменные кабачки на гриле: проверенный рецепт для барбекю 10:00
- Супрун рассказала о том, что влияет на запах тела07:20
- Назван способ определения рака легких по пальцам и ногтям22:09
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- Мужчина встретил будущую жену, навещая два года могилу незнакомца20:55
- «Роттердам+» умер. Да здравствует «ЗЕленый тариф»!19:32
- Нардеп: После медреформы медицину в Украине долго придется восстанавливать19:03
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее18:35
- Мытые ягоды принесут больше проблем, чем немытые, - доктор Комаровский16:40
- Назван главный вред от использования смартфона16:23
- Жесткое решение Зеленского и первые жертвы Майдана: главное за последние часы
- Выход украинцев на пенсию по-новому, суд вынес историческое решение: что произошло
- Мощный взрыв прогремел в Донецке
- «ВСУ продвинулись почти вплотную, каждый день потери»: Стрелков рассказал о ситуации на фронте
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее
- Зеленский ошарашил предложением Гройсману, перейдена черта: «Народ ждет!»
- Жена Тымчука сделала важное заявление о его смерти
- Врачи рассказали, кому нельзя есть шелковицу
- Похоронили, как собаку: в Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу
- «Трэш уйдет в историю»: Зеленский намерен декоммунизировать украинские законы