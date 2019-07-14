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«Подождем!»: Лолита рассказала о своих будущих отношениях
Новость о том, что певица Лолита Милявская разводится со своим мужем Дмитрием Ивановым после девяти лет брака, просто шокировала поклонников. Как информирует replyua.net, новость была настоящей неожиданностью, несмотря на то, что Дима и Лолита были одной из самых противоречивых пар в шоу-бизнесе.
Однако факт остается фактом, и Милявская уже официально заявила о разводе. На своей странице в соцсети она даже отвечает на вопросы фанатов. Когда у нее поинтересовались, что происходит с ее браком, певица ответила, что сейчас она и Дима просто хорошие знакомые. В настоящее время артистка находится в Болгарии, где она приобрела несколько лет назад небольшой дом. На своей странице в соцсети она делится с подписчиками своими планами на будущее. Певица не скрывает, что не собирается долгое время оставаться одинокой женщиной.
«Мне нужен умный и сильный. Подождем!», - уверяет Милявская. По словам певицы, она долго ждать не будет и уже готова к новым отношениям. При этом подписчики поддержали Лолиту и пожелали ей женского счастья
Теги: Донбасс, отношения, Лолита Милявская
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