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София Ротару рассказала, что думает о творчестве своей внучки
14.07.2019 12:20
Народная артистка СССР София Ротару, которую уличили в использовании фонограммы на Atlas Weekend 2019, рассказала, что думает о творчестве своей внучки Софии Евдокименко и дает ли ей наставления в музыке.
"Соня всегда советуется со мной и со своими родителями. Она очень талантливая и трудолюбивая девочка. Я считаю, она в жизни всего добьется. У нее есть мечта, которая обязательно осуществится", – рассказала София Ротару в программе "Светская жизнь".
По ее словам, иногда знаменитая певица даже критикует Соню.
"Некоторые песни, которые она писала, нужно было немножко подправить, однако делали мы это вместе. Мы вместе советуемся и прислушиваемся друг к другу", – призналась народная артистка СССР.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, София Ротару, внучка, творчество
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