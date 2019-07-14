У легендарного Зидана произошла смертельная трагедия

14.07.2019 17:00

Фарид Зидан, родной брат французского тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана, скончался в возрасте 54 лет.



"Перед тренировкой в Монреале члены первой команды почтили минутой молчания уход Фарида Зидана, брата нашего тренера", — сообщает пресс-служба королевского клуба.



Зинедин Зидан покинул тренировочный лагерь в Монреале в пятницу по личным причинам. В клубе объявили, что он будет отсутствовать неопределенное время. Причины смерти брата звездного тренера не раскрываются.



Родители Зидана эмигрировали во Францию из Алжира в 1953 году перед алжирской войной. Зинедин родился в 1972 году, он младший ребёнок в семье. У него есть сестра Лила, братья Джамель, Нордин и скончавшийся Фарид.

Источник : https://antikor.com.ua