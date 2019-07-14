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У легендарного Зидана произошла смертельная трагедия

14.07.2019 17:00
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У легендарного Зидана произошла смертельная трагедия

Фарид Зидан, родной брат французского тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана, скончался в возрасте 54 лет.

"Перед тренировкой в Монреале члены первой команды почтили минутой молчания уход Фарида Зидана, брата нашего тренера", — сообщает пресс-служба королевского клуба.

Зинедин Зидан покинул тренировочный лагерь в Монреале в пятницу по личным причинам. В клубе объявили, что он будет отсутствовать неопределенное время. Причины смерти брата звездного тренера не раскрываются.

Родители Зидана эмигрировали во Францию из Алжира в 1953 году перед алжирской войной. Зинедин родился в 1972 году, он младший ребёнок в семье. У него есть сестра Лила, братья Джамель, Нордин и скончавшийся Фарид. 
 Источник : https://antikor.com.ua 



Теги: трагедия, легенда
 
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