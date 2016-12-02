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Софи Тернер рассказала, что ждет героев "Игры престолов" в седьмом сезоне
Актриса Софи Тернер сжалилась над фанатами и рассказала, что ждет ее персонажа в 7 сезоне "Игры престолов". В сериале Тернер исполняет роль Сансы Старк, которая вместе со своим братом Джоном Сноу (Кит Харингтон) в последних сериях шестого сезона, наконец, возвращается домой в Винтерфелл, изгнав оттуда Рамси Болтона. Но триумф Сансы, по словам Софи, будет длиться недолго.
"Она взяла контроль в свои руки, и ей это подходит. Она нашла свой путь к силе. Но в то же время она становится более неуверенной, потому что ее положению кое-что угрожает",— рассказала актриса в недавнем интервью.
Софи Тернер также немного приоткрыла завесу тайны и над судьбами других героев сериала: "Больше всего в новом сезоне меня волнует то, что главные герои собираются вместе. Это очень интересно и чувствуется, что история идет к завершению".
Напомним, что выход новых серий "Игры престолов" намечен на июль 2017 года. Седьмой сезон сериала станет предпоследним, и в нем будет лишь семь эпизодов вместо десяти.
Источник: ua.today.
Теги: Донбасс, фильм, сериал, Игра престолов
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