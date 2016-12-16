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Появился трейлер мультфильма "Гадкий я 3" (ВИДЕО)
Премьера продолжения популярного анимационного фильма намечена на 29 июня 2017 года.
В Сети обнародован трейлер анимационного фильма "Гадкий я 3", премьера которого ожидается 29 июня 2017 года. Мультфильм является продолжением комедийной франшизы.
Сообщается, что американский актер Стив Кэрелл ("Игра на поражение", "Гадкий я" и "Гадкия я-2") озвучивает главного персонажа мультфильма. Противостоять ему будет персонаж, озвученный Треем Паркером, одним из создателей "Южного парка".
"Гадкий я 3" расскажет о новых приключениях уже подобревшего героя Грю, живущего вместе с Люси и тремя приёмными дочками. Как и в предыдущих частях, главного героя будут окружать забавные существа миньоны.
"Гадкий я 3" - полнометражный компьютерный мультфильм студии "Illumination Entertainment". Первая часть была выпущена летом 2010 года и получила большую популярность у зрителей.
Источник: korrespondent.net.
Теги: Донбасс, мультфильм, трейлер
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