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На «Оскар» свои фильмы выдвинуло рекордное число стран
В этом году количество стран, которые выдвинули свои фильмы на соискание престижной премии «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм», побило рекорд.
Согласно данным Американской киноакадемии, впервые в этом году заявки подали Гаити, Гондурас, Лаос, Мозамбик, Сенегал и Сирия, и, таким образом, количество стран-номинантов возросло до 92, пишет Народная Правда со ссылкой на Телеграф.
Профильные американские киноизданий составили несколько списков с фильмами, которые, вероятно, попадут в финальную номинации. Среди них — обладатель «Золотой пальмовой ветви» в Каннах в 2017 г. «Квадрат» Рубена Эстлунд (Швеция), «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио (Чили), «Сначала они убили моего отца» Анджелины Джоли (Камбоджа), «На грани» Фатиха Акина (Германия), «Фокстрот» Самуэля Маоза (Израиль), «120 ударов в минуту» Робена Кампийо (Франция), «О теле и душе» Ильдико Еньеди (Венгрия) и другие фильмы, которые ранее отличились на международных кинофестивалях.
Украина выдвинула на «Оскар» драму Валентина Васяновича «Уровень черного». Словакия и Литва выдвинули фильмы, в создании которых Украина принимала участие: «Граница» Петера Бебьяка и «Иней» Шарунас Бартаса.
Финальная пятерка номинантов будет объявлена 23 января 2018 г., но к этому, в начале года, объявят шорт-лист из 9 фильмов. 90-я церемония награждения «Оскар» пройдет 4 марта.
Напомним, голливудская актриса Анджелина Джоли стала продюсером мультфильма «Кормилица», снятый по сценарию Украинский Аниты Дорон. Премьера анимационной ленты состоялась недавно на известном кинофестивале в Торонто.
Также сообщалось, что режиссер фильма «Крым» Алексей Пиманов обратился к Киеву с просьбой выдать его картине, основанной на реальных событиях 2014 года, прокатное удостоверение на территории Украины. В открытом письме режиссер Пиманов объясняет, что очень хочет, чтобы этот фильм увидели простые украинцы, поскольку, по его мнению, кино может стать «толчком к прозрению».
Сериал «Игра престолов» стал едва ли не самым выдающимся телевизионным событием последних лет. Все, кто следит за последними новостями кино, непременно желают, чтобы в Украине сняли свой подобный сериал, или даже лучше. И актеры для исполнения ролей главных героев, по крайней мере части из них, в Украине есть.
Теги: Донбасс, кино, фильм, Оскар, страна
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