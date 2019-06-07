В Украине готовят продолжение популярного мультфильма 90-х

07.06.2019 21:23

Выход мультфильма ожидается в 2021 году.

В Украине спустя 30 лет выпустят продолжение популярного мультфильма 90-х «Як Петрик П’яточкін рахував слоненят», передает Хроника.инфо со ссылкой на lime.apostrophe.ua.

Как рассказали изданию «Йод» режиссер Ростислав Гарбар, за эти годы главный герой мультфильма заметно вырос и уже отправится в третий класс школы. Картина о новых приключениях Петрика станет полнометражной.

«Это продолжение знакомой истории, но за 30 лет наш герой немного вырос и из детского сада перешел в третий класс школы, где и будет происходит основное действие нашего полнометражного анимационного проекта. В основу сценария легла книга Натальи Гузеев «23 образы Петрика Пяточкина». Она написала ее 10 лет назад, но ни в интернете, ни на ТВ этой истории никогда не было», — отметил Гарбар.

В беседе с журналистами режиссер коротко рассказал о сюжете нового проекта.

«Так случилось, что наш Петрик Пяточкин обиделся на одноклассников. Почему? Потому что случайной сломал руку и остался дома. И когда он увидел, как все вокруг бегают и играют — ему стало очень грустно, что он весь день сидеть дома один. Тогда Петрик просто взял и стер имена всех своих одноклассников, которые были написаны на бумаге. И когда он пришел в школу — в классе уже никого не было, кроме учительницы и одной из учениц — Кати. На Катю он, по личным причинам, не нашел никаких обид… Петрик понимает, что поступил неправильно и отправляется спасать друзей», — поделился он.

Согласно предварительной информации, хронометраж мультфильма составит 85 минут, но первые 20 минут станут художественными фильмом в стиле фентези. Над проектом авторы работают всего 4 месяца, а выход картины ожидается в 2021 году.

«Наша задача — найти харизматичных актеров, которых вы сразу запомните. Например, как звезд «Гарри Поттера». Когда найдем таких известных героев, будем адаптировать под них наших анимационных персонажей», — отметил Гарбар.



