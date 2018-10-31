Медики рассказали, как татуировки влияют на организм женщин

31.10.2018 09:30

Минусом при нанесении татуировки является аллергическая реакция.



Татуировка - одно из самых древних украшений человека. Ее наносили еще до нашей эры. Так, на мумии принцессы Укока, найденной археологами на Алтае, были обнаружены замысловатые татуировки. Возраст захоронения - V век до нашей эры.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на umnaja.



«Татау» с древнего таитянского диалекта переводится как «рисунок». Отсюда и пошло название изображений на коже человека. Поначалу они служили знаком иерархического, социального различия. Затем на какое-то время нанесение тату на тело человека, казалось, ушло в прошлое. Второе рождение татуировка обрела в нашей стране в советское время в лагерях для заключенных. Каждый рисунок на теле заключенного имел особый смысл. Никто не имел права наносить тату «не по чину». О значении криминальных татуировок написаны целые книги.



Сегодня татуировка стала неким модным течением, особенно среди молодежи. Ее наносят куда угодно и в любых количествах. Салоны тату по популярности соперничают с парикмахерскими и ногтевыми салонами. И так же, как они, подразделяются на высококлассные и самого низкого пошиба, где ни за качество работы, ни за безопасность клиента никто не отвечает.



Именно последние являются угрозой для здоровья своих клиентов. Ученые Университета Вашингтона обследовали 450 студентов, чье тело было украшено татуировками. 170 из них имели осложнения после нанесения рисунка на кожу. Врачи уверяют, что во время процедуры нанесения тату человек может заразиться более чем двумя десятками болезней. И происходит это в основном в недорогих, плохо оборудованных заведениях.



Еще одним минусом при нанесении татуировки является аллергическая реакция на краску. Причем проявится она может через очень продолжительное время, особенно у женщин.



Поэтому эта процедура вообще противопоказана людям, страдающим аллергией. Кроме того, в краске для тату часто содержится литий, свинец. И если концентрация этих металлов высока, татуировка впоследствии может стать препятствием для МРТ - магнитно-резонансной томографии. Осевшие на коже вместе с краской частицы металлов не позволят дать достоверные показания при МРТ.



Дерматолог, врач высшей категории Лариса Иванникова предупреждает: химический анализ различных видов краски, применяемых при наколках, показал, что во многих из них присутствует высокое содержание токсичных веществ, способных спровоцировать онкологические заболевания. Самыми опасными являются красящие смеси, в которых обнаружены мышьяк, никель, титан, хром, свинец, кадмий. Любое из этих веществ может дать реакцию даже через несколько лет. Для этого достаточно любого толчка. В качестве последнего у женщины может выступить любое из состояний: наступление беременности, роды, какие-то возрастные изменения.



Особенно опасна «черная хна». Используется она в основном летом при нанесении временных татуировок. В ее состав входит парафениленедиамин - вещество, вызывающее сильнейшие аллергические реакции. Врачи Американской академии дерматологии и калифорнийского университета установили, что именно черная хна развивает различные формы аллергии. Чем больше узор, тем больше шансов заполучить красноту, зуд, образование волдырей, дерматит, экзему. Дерматологи описывают случаи, когда только одно использование черной хны навсегда сделало девушку чувствительной к этому химикату.



Не так давно американские ученые, исследуя влияние тату на организм молодых людей, подсчитали, что сегодня каждый пятый американец имеет украшение в виде наколки. Причем девушки совсем не хотят уступать в этом парням. Ученые выявили опасность, которую представляют татуировки только для женщин.



В молодости девушки беззаботны. Они пытаются уловить любое модное веяние, чтобы быть как все. В моде татуировки - пожалуйста: на руках, ногах, бедрах, спине, пояснице - где угодно. Ученые вашингтонского университета предупреждают: для девушек тату на ягодицах, бедрах и пояснице чреваты очень серьезными последствиями. Так, при нанесении наколки на ягодицы у женщины снижается местный иммунитет. А при нанесении на внутреннюю сторону бедра - наносится удар всей иммунной системе женщины.



Наколка на пояснице − это вообще бомба замедленного действия. Когда женщина решит стать матерью, во время родов для обезболивания обычно ей назначают эпидуральную анестезию. Это такой вид обезболивания, когда нечувствительной становится вся часть тела ниже поясницы. Женщина остается в сознании, а для малыша вообще никакого риска. Такую процедуру выполняют только очень опытные анестезиологи, так как малейшая ошибка обернется повреждением тканей спинного мозга. Но если у женщины на пояснице тату - делать такой вид анестезии не возьмется ни один врач. Причина − в краске, которой сделана татуировка. При эпидуральной анестезии частицы краски могут легко проникнуть в спинной мозг, и риск осложнений повышается многократно.