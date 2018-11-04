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Медики рассказали, какие продукты можно готовить в микроволновке
Как сохранить пользу продуктов.
В некоторых случаях микроволновка предпочтительнее для готовки продуктов питания – об этом снова высказались представители науки. Так, после исследования, проводившегося в Испании, его авторы выбрали такую печку как лучший способ сохранять витамины в блюдах из грибов, передает Хроника.инфосо ссылкой на 24apteka.com.ua.
Сотрудниками Исследовательского центра по грибным технологиям в Ла-Риохе была проведена серия опытов, в результате которых они резюмировали: лучше всего готовить грибы в микроволновой печи, либо на гриле.
В ходе своего проекта ученые испытывали практически все методы приготовления грибов, известные в кулинарии. При этом они использовали белые грибы, шиитаке, устричные грибы и королевские устричные грибы. Главной целью опытов было определить, какой из способов позволяет сохранить питательную ценность грибов в наибольшей степени.
Специалисты напомнили, что грибы содержат в своем составе много ценнейших для здоровья людей микроэлементов: в них есть белок, цинк, селен, витамины группы B, а также витамины C, D и E. Также в грибах немало пищевых волокон, а калорий и жиров, напротив, немного. Чтобы не разрушить полезные вещества неподходящей термической обработкой, эксперты посоветовали готовить их в микроволновой печи и на гриле.
Отметим, что недавно ученые также высказались о том, что в микроволновке предпочтительнее готовить чай – он получается вкуснее и полезнее.
Теги: Донбасс, продукты, медики
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