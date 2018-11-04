Названы продукты, благотворно влияющие на интеллект

04.11.2018 18:05

Вкусно и полезно.



Регулярное употребление этих продуктов способствует улучшению когнитивных функций мозга, заявили ученые из Национального института здравоохранения США, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua.



Американские научные специалисты составили перечень особенно полезных продуктов для ума, и возглавили этот список лесные ягоды. Наиболее эффективным в плане позитивного влияния на когнитивные способности они считают употребление клюквы.



«В ягодах клюквы содержится большое количество антиоксидантов, которые буквально помогают человеку стать умнее», - отметили эксперты.



Также ученые выделяют чернику: как великолепный источник флавоноидов эта ягода, по их словам, может использоваться в профилактике возрастных когнитивных нарушений. Флавоноиды - это класс растительных полифенолов, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. В проводившихся экспериментах черника доказала свою способность стимулировать активность мозга у пожилых пациентов.

В том случае, если лесных ягод не достать, в рацион можно добавить капусту и свеклу: в них также содержатся микроэлементы, жизненно необходимые для головного мозга, подсказали эксперты. Кроме того, научные работы убедительно демонстрировали, что улучшать мозговую активность могут какао-бобы, гранаты и апельсины.