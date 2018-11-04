Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Открытия и исследования

Названы продукты, благотворно влияющие на интеллект

04.11.2018 18:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Названы продукты, благотворно влияющие на интеллект

Вкусно и полезно.

Регулярное употребление этих продуктов способствует улучшению когнитивных функций мозга, заявили ученые из Национального института здравоохранения США, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua.

Американские научные специалисты составили перечень особенно полезных продуктов для ума, и возглавили этот список лесные ягоды. Наиболее эффективным в плане позитивного влияния на когнитивные способности они считают употребление клюквы.

«В ягодах клюквы содержится большое количество антиоксидантов, которые буквально помогают человеку стать умнее», - отметили эксперты.

Также ученые выделяют чернику: как великолепный источник флавоноидов эта ягода, по их словам, может использоваться в профилактике возрастных когнитивных нарушений. Флавоноиды - это класс растительных полифенолов, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. В проводившихся экспериментах черника доказала свою способность стимулировать активность мозга у пожилых пациентов.

В том случае, если лесных ягод не достать, в рацион можно добавить капусту и свеклу: в них также содержатся микроэлементы, жизненно необходимые для головного мозга, подсказали эксперты. Кроме того, научные работы убедительно демонстрировали, что улучшать мозговую активность могут какао-бобы, гранаты и апельсины.



Теги: Донбасс, интеллект, здравоохранение, продукты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх