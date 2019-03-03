Ученые выявили неожиданную опасность популярных лекарств

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Прием антибиотиков несет тяжелые последствия
Ученые из Дании выяснили, что употребление антибиотиков связано с высоким риском психических заболеваний. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты
В исследовании приняли участие 1 098 930 человек, которые родились между 1995-м и 2012 годами. Специалисты определили инфекции, которыми добровольцы болели до 2013 года, включая те, что требовали госпитализации, и менее тяжелые заболевания, которые лечились противоинфекционными препаратами. Кроме того, были выявлены все психические расстройства на основе диагнозов и рецептов, выписанных врачами.
Оказалось, что тяжелые инфекции повышали риск развития психического расстройства в 1,84 раза. При приеме препаратов, включая антибиотики, эта вероятность увеличивалась в 1,4 раза. При этом употребление антибактериальных препаратов способствовало расстройствам шизофренического спектра, обсессивно-компульсивному расстройству, расстройству личности и поведения, умственной отсталости, расстройству аутического спектра и синдрому дефицита внимания.
Эта связь может объясняться взаимодействием между кишечным микробиомом и центральной нервной системой. Известно, что антибиотики у млекопитающих вызывают изменения в видовом и количественном составе бактерий пищеварительного тракта, в результате чего ухудшаются когнитивные способности.
Теги: Донбасс, опасность, ученые, антибиотик, лекарства
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