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Ученые нашли способ остановить старение мозга: новое открытие перевернет мир

21.04.2019 07:40
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Ученые нашли способ остановить старение мозга: новое открытие перевернет мир

Скорость, с которой человек способен ухватить, обработать, понять, сохранить и использовать информацию, зависит от согласованности работы его нейронов, установили сингапурские ученые

Чем меньше пауза между возбуждением двух нейронов, тем выше скорость, с которой они получают информацию и применяют ее, сообщает «Хвиля».

Нейроны общаются друг с другом при помощи синапсов, которые обладают очень высокой пластичностью — их связи могут серьезно усиливаться или ослабляться в ответ на поступающую информацию. Эти изменения лежат в основе обучения и формирования воспоминаний.

Ученые из Национального университета Сингапура обнаружили, что нейроны гиппокампа используют на удивление много механизмов обучения
Одна из таких форм обучения — пластичность, зависящая от времени спайка (STDP) — основана на согласованности каждой пары электрических спайков в пресинаптическом и постсинаптическом нейронах. Электрический спайк в пресинаптическом нейроне стимулирует выделение нейромедиаторов, которые проходят через синапс и активируют постсинаптический нейрон, который преобразует информацию обратно в электрический спайк.

Когда пре- и постсинаптические нейроны становятся активны одновременно — с разницей менее чем 30 мс — связь между ними усиливается. Вдобавок, ученые продемонстрировали, что когда пре- и постсинаптические спайки происходят одновременно, рост синаптической силы длится несколько часов, а синапс может усилить информацию, так что она сохранится в памяти.

У людей, гиппокамп которых поражен болезнью Альцгеймера или деменцией, нарушается способность к поддерживать нужный темп активации нейронов. Теперь благодаря этому исследованию у врачей может появиться новый инструмент для предотвращения потери памяти.

Долгое время считалось, что число нейронов в мозге взрослого млекопитающего не меняется. Однако, ученые из США обнаружили в гиппокампе источник новых нейронов — особую популяцию стволовых клеток.

Источник : https://politeka.net 



Теги: Донбасс, мир, мозг, ученые, открытие, старение
 
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