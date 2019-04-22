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Зубная нить может спровоцировать в организме необратимые процессы
Ряд исследований показал, что зубные нити могут вызывать опасные заболевания.
Ученые из Института Сайлент Спринг в Массачусетсе и Института общественного здравоохранения в Калифорнии изучили влияние зубных нитей на здоровье. Оказалось, что некоторые компоненты в зубных нитях далеко не безвредны для человека.
Речь идет в первую очередь о полифторалкилах — они используются при производстве нитей. Их употребление может привести к проблемам с гормонами, щитовидной железой, мозгом и печенью.
В рамках эксперимента с участием 178 человек, которые пользовались зубными нитями, ученые установили, что у всех участников был сильно завышен уровень этих кислот. Все они пользовались зубными нитями разных марок, число которых составило 18. В других нитях были также зафиксированы превышения нормы содержания фтора.
По словам ученых, отказываться от употребления зубных нитей не стоит, но нужно осознавать, что полезным этот инструмент гигиены становится только в руках профессионального стоматолога.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, зубы
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