Экспертам удалось выяснить, что люди чувствуют перед самой смертью

30.06.2019 15:31

Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии провела ряд исследований и выяснила, что около десяти процентов людей испытали так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.

Результаты исследования опубликованы на сайте MedicalXpress.

Сообщается, что люди перед смертью страдали искаженным восприятием времени, чувствовали снижение скорости мышления, у некоторых обострялись чувства, а другие испытывали иллюзию выхода из собственного тела.

Также ученые выяснили, что некоторые чувствовали невероятную гармонию и покой, а также им слышалось пение ангелов, они видели свет в конце тоннеля.

В большинстве случаев, подобные ощущения могли получить те, кто действительно побывал в опасной для жизни ситуации (автокатастрофа или авиакатастрофа).