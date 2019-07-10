Стало известно, что видят собаки во снах на самом деле

10.07.2019 20:12

Все владельцы собак точно наблюдали, как их собаки спят, и наверняка слышали, как они взвизгивали или забавно вздрагивали лапами.

Так что же снится собакам?

Невозможно точно знать, что снится собакам, но некоторые научные исследования утверждают о наличии общего между тем, как работает мозг четвероногого и мозг человека во время сна.

Исходя из этого, можно предположить, что содержание собачьих снов может быть похожим на содержание человеческих и связано с опытом из реальной жизни.

Например, мы видим сны о том, что мы знаем, что считаем важным или что нас пугает.

Недавнее исследование Гарвардского университета показало, что любимой темой для сновидения собаки является её владелец. Доктор Дейрдре Барретт в интервью журналу People заявил:

«Поскольку собаки в целом чрезвычайно привязаны к своим владельцам, можно с уверенностью предположить, что они видят во сне лицо хозяина, слышат его запах, стараются запомнить его, а в некоторых случаях, сон превращается в кошмар, если отношения с хозяином не совсем приятные ».

Во время фазы быстрого сна собаки спят глубоким сном, и именно в этот период переживания, пережитые в тот день или где-то в прошлом, фиксируются в мозге. Если ваша собака испытала что-то негативное, она, вероятно, увидит это во сне.

Она может выглядеть испуганной, вздрагивать всем телом или конечностями или даже плакать, продолжая при этом спать.

Можно также предположить, что когда наши пушистые друзья двигают лапами во сне, они мечтают о беге, игре или охоте; если двигается челюсть, они, вероятно, видят прекрасные сны о том, как что-то едят или наслаждаются своим любимым лакомством.

Не всем собакам снится одно и то же. У щенков фаза быстрого сна (а, следовательно, и весь сон) длиннее, чем у взрослых собак, поскольку они должны хранить больше данных и спать больше часов подряд.

Маленькие собаки имеют более короткие, но более частые сны, нежели крупные особи, которые видят сны реже, но дольше по времени.

Важно никогда не будить собаку, даже если вам кажется, что она видит кошмар, потому что это испугает её или вызовет неожиданную реакцию.

Источник: https://from-ua.com