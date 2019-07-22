- Нострадамус знал, когда начнется Третья мировая война: Расшифрованы предсказания20:00
- Предсказано скорое извержение супервулкана в Европе: последствия пугают даже ученых 18:20
- Фрэнк Феннер: у человечества в запасе не более 100 Лет09:20
- Ученые NASA заявили, что красное вино поможет долететь до Марса20:00
- Мощные магнитные бури ударят по Украине 15 и 16 июля: как бороться 21:00
- «Жуткое действие на расстоянии»: ученые впервые показали квантовую запутанность14:40
- Расшифровано древнее пророчество из Библии: когда воцарится хаос и наступит конец человечества22:19
- Рак, инсульты, выкидыши… Как влияет грязный воздух на здоровье человека. Исследование ВОЗ16:42
- Стало известно, что видят собаки во снах на самом деле20:12
- «Я доживу до 180 лет»: бизнесмен-биохакер придумал свой рецепт долголетия16:20
Фрэнк Феннер: у человечества в запасе не более 100 Лет
Путь этого не случится.
Профессор микробиологии из Австралийского национального университета в Канберре Фрэнк Феннер заявил, что у людей остаётся не больше века. По истечении этого срока человечество начнёт постепенно умирать из-за демографического взрыва и необузданного потребления ресурсов.
Сегодня мы живём в периоде, названном антропоцен. Начало этой эпохи началось с загрязнения окружающей среды и неконтролируемой добычи полезных ископаемых. Настоящий период оказал на мир больше влияния, чем ледниковый. Мы как вид начнём умирать к 2110 году.
Через время, уверен Феннер, в мире начнутся войны из-за нехватки продовольствия. Также людям будет сложно приспособиться к стремительно меняющемуся климату. Повторится сюжет острова Пасхи, только в глобальном масштабе.
Когда на остров Пасхи прибыли колонисты, территория была совсем нетронутой. Однако случился значительный скачок в численности населения, что привело к уничтожению лесов, исчезновению животных и т.д. В итоге цивилизация была разрушена.
Конечно, не все ученые разделят точку зрения профессора. Имеются те, которые верят, что многие процессы можно приостановить, если начать действовать сейчас. Повышение температуры на пару градусов если и произойдет, то ничего страшного не спровоцирует.
Источник : https://from-ua.
Теги: Донбасс, запас, человечество
- Компания Ахметова опустошает карманы украинцев слишком дорогим углем
- Рабочие предприятия Ахметова в Енакиево бегут с "утопающего корабля"
- Война главарей "ДНР": Ходаковский наносит новый удар
- Луческу к юбилею набрал «двадцать одно»
- В Донецкой области запретят лов раков
- Главный "радикал" Ляшко шокировал украинцев: одиозный нардеп перешел на сторону России и нагло потребовал выгнать посла США из Киева
- Боевики «ДНР» чтобы скрыть факты, не хотят показывать наблюдателям СММ ОБСЕ места обстрелов18:10
- Главари ОРЛО надеются на конфедерацию с Украиной17:52
- Боевики «ДНР» понесли серьезные потери17:12
- «Пуля прошла по касательной»: волонтеры показали ужасные последствия обстрела позиций ВСУ16:53
- В электронную очередь за паспортами РФ и «ДНР» стали 52 000 жителей ОРДО16:09
- "Рука раздроблена, пуля прошла по касательной", - снайпер боевиков подстрелил бойца ВСУ возле Желобка15:54
- Боевики "ДНР" возмущены Зеленским: за что в Донецке бросились оскорблять президента Украины15:51
- Не дошел! В Мариуполе мужчина уснул по дороге домой. ВИДЕО14:47
- Торговля без продавца: На Луганщине провели социальный эксперимент14:29
- Возвращение Донбасса в состав Украины: оккупированный Луганск назвал Киеву наглое условие13:16
- У Зеленского объяснили, что будет с тарифами на отопление18:57
- Украинского туриста убили во время восхождения на известную вершину18:40
- Волонтер Касьянов считает, что Порошенко "наживался на крови"18:25
- Боевики «ДНР» чтобы скрыть факты, не хотят показывать наблюдателям СММ ОБСЕ места обстрелов18:10
- Главари ОРЛО надеются на конфедерацию с Украиной17:52
- "Судный день" для евробляхеров: кого напугал закон про евробляхи и что будет после 24 августа 17:29
- Боевики «ДНР» понесли серьезные потери17:12
- «Пуля прошла по касательной»: волонтеры показали ужасные последствия обстрела позиций ВСУ16:53
- Перерасчет пенсий. Кто будет получать больше?16:12
- В электронную очередь за паспортами РФ и «ДНР» стали 52 000 жителей ОРДО16:09
- Волонтер Касьянов считает, что Порошенко "наживался на крови"18:25
- Перерасчет пенсий. Кто будет получать больше?16:12
- Вперше в історії у складі ВРади буде 76% нових облич16:06
- Названы риски секса для пожилых пар13:50
- Вскрылись подробности разграбления страны: у Зеленского сделали важное заявление13:34
- Приметы на 29 июля: что нельзя делать или Почему с этого дня замолкают птицы11:27
- Так карты легли: астрологи назвали вечных невест по знаку Зодиака10:47
- Амнистия раздора: Эксперты оценили проблемы одного из пунктов «Минска-2»10:28
- 10 типов мужчин, которые разрушат вашу жизнь, если выйти за них замуж21:20
- Будет ракетная война: в НАТО сделали громкое заявление о военном договоре19:55
- Заплатите в десять раз больше: Рада нанесла сокрушительный удар по водителям
- Самые сложные в общении знаки Зодиака: вот вам невыносимая пятерка
- Тимошенко призналась, с кем объединится в коалицию: сделано неожиданное заявление, "... и больше ни с кем"
- У Зеленского объяснили, что будет с тарифами на отопление
- Соцсети: в оккупированном Донецке взорвана машина "важного боевика", все оцеплено, много охраны
- СМИ: Зеленский готов объявить тотальную мобилизацию и большое наступление
- В ОРДЛО готовится ужасный удар по людям, от него "вспыхнет" весь Донбасс Окккупанты пока скрывают правду
- Зеленский неожиданно "переименовал" Днепропетровскую область: новое название взорвало соцсети
- Такого ужаса никогда не было: сеть взбудоражили свежее фото из Крыма
- Возвращение Донбасса в состав Украины: оккупированный Луганск назвал Киеву наглое условие