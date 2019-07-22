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Нострадамус знал, когда начнется Третья мировая война: Расшифрованы предсказания

22.07.2019 20:00
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Нострадамус знал, когда начнется Третья мировая война: Расшифрованы предсказания

Известный предсказатель Нострадамус в своих работах упоминал о начале Третьей мировой войны.

По его словам, она может начаться уже в 2019 году и военные действия разгорятся на Ближнем Востоке. В войну будут вовлечены две сверхдержавы и продлится она 27 лет.

Об этом заявили эксперты, изучающие работы Нострадамуса.

По мнению специалистов, предсказатель говорил о противостоянии мусульман и христиан.

Также согласно пророчеству Нострадамуса, после масштабной войны с 2035 года начнется Золотой век.

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, Нострадамус, предсказание
 
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