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Эксперты рассказали, как активизировать похудение во сне
Это действительно возможно.
Эксперты раскрыли нюансы одного из самых простых способов похудения, который подразумевает избавление от лишнего веса во сне, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Известный невролог Татьяна Майкова считает, что достаточно настроить мозг на похудение и прибегать к жестким диетам не потребуется. Естественно, не выйдет лежать на диване, кушать булочки и худеть при этом. Эксперт пояснила, что часто причиной появления лишних килограммов является стресс, который многие люди попросту заедают.
Врач отметила, что полностью исключить стресс из своей жизни в современных условиях не представляется возможным, однако можно оградить себя от хронического стресса. Для этого потребуется попросту соблюдать умеренность во всем – в еде, работе, физических нагрузках.
Татьяна Майкова поделилась несколькими правилами, которые позволяют регулировать вес за время сна: необходимо ложиться спать за 1-2 часа до полуночи, это стабилизирует выработку гормонов, в том числе кортизола, что важно для фигуры. Регулярный недосып приводит к сбою в обмене веществ и лишнему весу, поэтому важно соблюдать режим сна.
Во время сна в комнате не должно быть жарко, оптимальная температура — плюс 18-19 градусов. Тогда, чтобы согреть тело, организм расходует энергию и худеет. Дыхание должно быть средней глубины. За ночь можно сбросить до килограмма лишнего веса, отметила врач.
Теги: Донбасс, здоровье, похудение, сон
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