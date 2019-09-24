Огромная проблема для всего мира: ученые заявили о таянии крупного ледника в Антарктиде

24.09.2019 16:40

Ежегодно ледник Туэйтса в Антарктиде уменьшается на 800 метров, что может спровоцировать серьезные проблемы для человечества. Как сообщает replyua.net, ученые подчеркнули, что этот крупный ледник отвечает за глобальное повышение уровня Мирового океана на рекордные 4%.



Ещё в восьмидесятых годах прошлого века в Антарктиде растаяли 40 млрд тонн льда, однако теперь эта цифра увеличилась до 250 млрд. Учёные внимательно следят за всеми крупными ледниками в Антарктиде и отмечают, что ледник Туэйтса при текущих температурах и климатических изменениях полностью растает за 150 лет. Если это случится, уровень Мирового океана вырастет на 50 см. Специалисты из американского космического агентства НАСА сообщили, что совсем скоро таяние ледника дойдёт до точки невозврата, и этот процесс невозможно будет остановить.