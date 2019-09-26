- Врачи объяснили, почему нельзя отказываться от завтрака08:00
- Огромная проблема для всего мира: ученые заявили о таянии крупного ледника в Антарктиде16:40
- Загадочная "воющая" аномалия на дне Тихого океана потрясла ученый мир 18:10
- Эксперты рассказали, как активизировать похудение во сне20:35
- Ученые ошарашены находкой неизвестной цивилизации: «более двухсот скелетов»09:04
- Апокалипсис переносится: ученые хотят протаранить опасный астероид18:15
- Конец света отменяется: Ученые обнаружили вторую Землю13:03
- В Крыму высадились тучи комаров с Нибиру, зараженных вирусами смертельных заболеваний - уфологи12:16
- «Если все растает, климат в Европе станет необитаемым»: геофизик сделал неутешительный прогноз из-за глобального потепления21:20
- Ученые предупредили о смертельной опасности для планеты, такого еще не было 15:41
Врачи объяснили, почему нельзя отказываться от завтрака
Японским ученым удалось раскрыть секреты питания без риска набрать лишний вес.
Исследователи выявили такую закономерность — чем больше пребываешь в ожидании желаемого блюда, тем быстрее его потом съедаешь. Ученые пришли к выводу, что снизить риск развития ожирения можно, если уменьшить скорость поедания пищи, это способствует уменьшению индекса массы тела, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Очень важным моментом является то, чтобы после ужина ничего больше не есть. Надо исключить даже мелкие перекусы, и вообще за два часа до сна не употреблять никакой еды – тогда вы не будете набирать лишний вес, а цифра на весах будет вас приятно радовать.
Ученые также уверяют, что очень вредно пропускать завтраки. Это может привести в дальнейшем к увеличению массы тела, а, следовательно, к ожирению. Самое страшное при этом, что может развиваться гормональный сбой и хроническая усталость.
Ученые также признали, что похудение за счет недосыпа возможно, однако длительные периоды недосыпания в итоге все-таки приведут к ожирению. Вот такая зависимость.
Теги: Донбасс, здоровье, завтрак
- Пургин: «Сегодня Республика характеризуется словом — бедность»19:01
- Неудобная правда о взрыве в Донецке на алюминиевом заводе16:21
- В Докучаевске в результате боевых действий поврежден многоквартирный жилой дом15:59
- Жители поселка Золотое-4: ВСУ, пожалуйста, не уходите, не оставляйте нас с боевиками "ДНР"15:31
- На Донбассе погиб боец Нацгвардии Александр Маркив14:41
- На Донбассе ликвидирован известный боевик Моня: фото нового "груза 200" облетели соцсети14:23
- В Донецке на шахте им. Скочинского травмирован горнорабочий14:01
- У Зеленского ответили, когда жителям Донбасса ждать украинских пенсий13:40
- Боевики «ДНР» роют новые траншеи строят укрепления в районе Петровского11:31
- "По последнему слову техники", - новый "прорыв" Донецка насмешил всю Украину11:09
- Раковые клетки самоуничтожаются: найден новый метод лечения20:52
- Глоба: "Октябрь - 2019 с первых дней поставит перед серьезным выбором - решится: пан или пропал"20:31
- У Путина отреагировали на отставку Волкера, назвав его миссию «провальной»20:08
- Путин не просто так летит к Макрону: идет подготовка к большой сделке по Донбассу19:48
- Германия не изменит своего мнения о Киеве даже после критики — спикер Меркель 19:24
- Пургин: «Сегодня Республика характеризуется словом — бедность»19:01
- До осеннего призыва - 2019 в Украине осталось три дня: кого призовут, и кому положена отсрочка18:42
- Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака18:23
- В Умань прибыли десятки тысяч хасидов: фото паломников и данные о первом ЧП17:58
- Зеленский уволил Демчину с военной службы в запас СБУ17:40
- Раковые клетки самоуничтожаются: найден новый метод лечения20:52
- Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака18:23
- Глобальное потепление и здоровье украинцев: эксперт нашла яркое сравнение17:19
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года16:49
- «Идет подготовка к тихой капитуляции»: Портников рассказал о планах Москвы относительно Донбасса16:37
- Астролог составил гороскоп на октябрь 2019 года: идеальное время для любых дел11:53
- Названы самые благоприятные дни в октябре по лунному календарю10:34
- Учёные назвали главный признак хорошего здоровья09:56
- Курт Волкер подал в отставку: что это означает для войны и мира на Донбассе?09:10
- Появился подробный любовный астропрогноз на октябрь08:27
- Долгожданная революция от Зеленского: исполнится мечта миллионов украинцев, НБУ сдался
- Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод
- О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года
- В Донецке началась срочная эвакуация
- Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка
- Болит слева в животе: о каких заболеваниях сигнализирует организм
- В ОРДО объяснили, обязательно ли участие жителей «республики» в «переписи населения»
- В Донецке уничтожена танковая часть «ДНР»
- Члены НВФ ограничивают перемещение гражданских лиц и транспорта в ОРДЛО