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Ученые обнаружили в человеческом мозге новый участок
Мозг, без сомнения, является наименее изученным и наиболее сложным в плане анализа органом человеческого тела – впрочем, примерно то же самое можно сказать и в отношении мозга многих других млекопитающих. Поэтому становится не очень удивительным тот факт, что ученые и специалисты по нейробиологии продолжают отыскивать новые отделы мозга и устанавливать новые аспекты их взаимосвязи при работе.
Всемирно известный профессор нейробиологии Джордж Паксинос, работающий в Нейронаучном исследовательском институте Австралии, представил свою новую статью о новом регионе мозга – который, по его словам, и делает нас такими, какие мы есть.
Под этими словами профессор Паксинос в первую очередь подразумевает не личность и характер, а особенности нейрофазовых манипуляций в человеческом мозге, присущих только ему. Стоит отметить, что существование данной новой мозговой доли теоретизировалось на протяжении достаточно долгого периода времени, однако лишь сейчас, при помощи современной совокупности сканирующих технологий, это удалось подтвердить.
Новый обнаруженный отдел мозга получил название Endorestiform Nucleus и представляет собой небольшой регион между соединением задней части мозга и церебральным стеблем. Это именно тот участок мозга, который помогает нам регулировать моторную координацию и микродвижения – стоит отметить, что данный участок присущ исключительно человеку. Профессор Паксинос добавляет, что происхождение данного участка мозга обязано общему ходу эволюции человека как вида, вследствие того, что его мозг начал увеличиваться после перехода с растительной на животную пищу.
Так или иначе становится интересно, куда завернет исследование в дальнейшем – потому что исследователи указывают на потенциальную возможность использовать эти знания для того, чтобы дополнительно расширить нейро-карту мозга уже на более высоком уровне. Сам профессор Паксинос считает, что новооткрытый регион мозга может содержать в себе прямые или косвенные ответы на вопрос о том, как можно еще более эффективно бороться с нейродегенеративными заболеваниями.
По материалам: https://1informer.com/
Теги: мир, мозг, исследования, ученые, открытие, биология
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