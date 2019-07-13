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Xiaomi выпустит MIUI 10 на основе Android 10: фанаты не рады
Фанаты Xiaomi прохладно отнеслись к идее Xiaomi улучшать "устаревшую" прошивку MIUI 10.
Android 10 не предлагает кардинальных изменений для MIUI 10.
MIUI от Xiaomi по-прежнему является одним из самых известных и удобных пользовательских интерфейсов Android. В этом году планируется выпуск долгожданной MIUI 11, но у Xiaomi внезапно изменились планы относительно 10-й версии прошивки.
Китайский производитель решил обновить MIUI 10 на Android 10. Об этом официально рассказал заяви руководитель отдела программного обеспечения смартфонов Чжан Гоцюань. По его словам, подобный подход позитивно отразится на возможностях текущей прошивки: появятся новые функции, будет улучшена безопасность, а также добавится полноценный темный режим.
Глава также заявил, что прошивка уже проходит тестирование и сопроводил свое сообщение скриншотами, демонстрирующими исполнение оболочки MIUI 10 на Android Q. Однако в текущем виде стиль интерфейса не предлагает кардинальных изменений по сравнению с оболочкой на основе Android Pie.
Вместе с тем, фанаты Xiaomi прохладно отнеслись к этой новости. Выяснилось, что поклонники бренда желают видеть MIUI 11 на основе Android Q, а не "десятку". Дело в том, что новый Android 10 больше ориентирован на службы Google, которые в Китае заблокированы, поэтому особых новшеств не принесет с собой, а вот MIUI 11 обрастет куда более интересными функциями и опциями.
Учитывая, что Xiaomi сейчас тратит время на адаптацию Android 10 Q под MIUI 10, то одиннадцатая версия прошивки задержится, что только сильнее разочаровывает фанатов.
Источник: https://www.segodnya.
Теги: Донбасс, фанат
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