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Раскрыты характеристики нового iPhone SE
Новый iPhone SE могут показать в начале 2020-го.
Согласно новой утечке данных, второе поколение iPhone SE будет похоже на iPhone 8. При этом, в нем установят процессор от iPhone 11.
Первое поколение iPhone SE (Special Edition) было настоящим хитом среди пользователей. Модель имела внешность iPhone 5s, но железно в ней было установлено от 6s. К сожалению, Apple прекратили выпускать iPhone SE в 2018-м, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на НВ.
С тех пор фанаты «яблок» ждут выхода второго поколения SE, которое, возможно состоится в следующем году. Ранее эксперты предполагали, что это будет усредненная версия модели с небольшим 5,42-дюймовым дисплеем. Эксперты писали, что iPhone SE 2 должен получить дисплей с монобровью в стиле iPhone X, процессор Apple A10 Fusion, 2 ГБ оперативной памяти, батарею на 1700 мАч и поддержку Face ID.
Но, на днях известный аналитик, приближенный к Apple, Мин-Чи Куо раскрыл новые возможные характеристики будущего смартфона и заявил, что компания должна представить его в первом квартале 2020-го.
По данным Куо, модель будет похожа на iPhone 8 и получит 4,7-дюймовый LCD-дисплей и большинство аппаратного обеспечения от этого смартфона. Но, в новом SE должны установить процессор А13, которыми укомплектовали iPhone 11. Ожидается также, что в устройстве будет 3 Гб оперативной памяти.
iPhone SE 2 не будет безрамочным, поскольку в нем останется классическая кнопка вызова домашнего меню и дисплей без фирменной моноброви. Из-за этого модель может выглядеть устаревшей, на фоне современных безрамочников Apple.
Тем не менее, козырем SE всегда была его цена, ведь благодаря этому смартфону производитель привлекал аудитории, которая не может позволить себе дорогие новинки от Apple. Прошла версия iPhone SE стоила $399, поэтому и второе поколение смартфона стоит ожидать в этом ценовом диапазоне.
Теги: Донбасс, телефон, характеристики
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