Астрологический прогноз с 27 февраля по 4 марта

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ОВЕН
Сдерживайте эмоции. Неделя будет изобиловать взлётами и падениями. Отнеситесь к этому с пониманием. Вы столкнетесь cо старыми нерешёнными вопросами. Немного упорства - и вы найдёте правильный выход.
ТЕЛЕЦ
Успехи могут вскружить вам голову. Вероятна повышенная раздражительность. Вам придётся приложить усилия, чтобы сохранять самообладание.
БЛИЗНЕЦЫ
Будьте внимательны к партнёру по браку. Чем больше отдадите нежности и тепла, тем больше получите взамен. Следите за своим здоровьем. Не взваливайте на себя много.
РАК
Вам пригодится умение сглаживать острые углы. Первые дни весны - время любви. Возможно, вы встретите идеал. Но не витайте в облаках, реально оцените избранника. Удачной окажется дальняя поездка.
ЛЕВ
Хорошее время для общения, знакомств. Возможны недомолвки с домочадцами. Будьте корректны, не вспыхивайте из-за пустяков. Возьмите всё в свои руки, и ситуацию удастся быстро выровнять.
ДЕВА
Вы можете получить выгодное предложение на службе, не упустите шанс. Даже если дело вам покажется слишком рискованным, стоит решиться. Избегайте интриг.
ВЕСЫ
Начинайте новое дело, лишь тщательно взвесив все «за» и «против». А когда выбор будет окончательно сделан, отбросьте сомнения - и вперёд!
СКОРПИОН
Отдохните наедине с природой. Это поможет восстановить душевное спокойствие и обрести равновесие. Впоследствии не избегайте трудностей. Чем энергичнее вы будете, тем лучше раскроете свои способности.
СТРЕЛЕЦ
Руководствуйтесь здравым смыслом, чтобы предупредить острые ситуации. Отбросьте попытки руководить близким человеком. Сейчас это особенно противопоказано.
КОЗЕРОГ
Удачный период для нововведений. Не бойтесь экспериментировать. В сложной ситуации прибегайте к помощи друзей. Сконцентрируйтесь на завершении дел и подведении итогов.
ВОДОЛЕЙ
У вас может возникнуть неожиданное желание перестроить жизнь. Все обновления даются непросто, но они необходимы. Займитесь планами на будущее.
РЫБЫ
Выход из сложной ситуации будет найден. Залог успеха - уверенность в правоте. От вас потребуется умение быстро принимать решения. Риск в данном случае - благородное дело.
Теги: Донбасс, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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