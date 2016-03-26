Астрологический прогноз с 26 марта по 1 апреля

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ОВЕН
Союзники вам предложат помощь, от которой лучше не отказываться. Не исключена смена места работы, а возможно, и проживания. Воспользуйтесь шансом начать новую главу в своей жизни, главное - двигаться вперёд.
ТЕЛЕЦ
Острая интуиция на этой неделе поможет вам обойти задумчивое окружение, например, коллег по работе. Период также благоприятен для начала семейной жизни. Уделите больше внимания самочувствию.
БЛИЗНЕЦЫ
Наслаждайтесь периодом возникшей влюблённости, но держите ум трезвым, не давайте эмоциям повлиять на вашу работоспособность. Опасайтесь финансовых разногласий в семейном кругу, ведь родные этого не заслужили.
РАК
Усиленную физическую нагрузку обязательно компенсируйте отдыхом на свежем воздухе, но не переохлаждайтесь. Берегите кошелёк. Ваша домовитость в выходные найдёт одобрение у близких.
ЛЕВ
Борьба с комплексами поможет произвести благоприятное впечатление на коллег, друзей, знакомых. А вот случайные финансовые потери в выходные не поднимут вам настроения.
ДЕВА
Навалившиеся отовсюду дела придётся решать самостоятельно, и вашим близким необходимо с этим смириться. Используйте прилив сил и уверенности в решении рабочих вопросов.
ВЕСЫ
На этой неделе скучать вам не придётся, звёзды гарантируют запутанные ситуации. Но не воспринимайте всё буквально, следите за своим настроением.
СКОРПИОН
Неожиданные встречи с давними друзьями принесут только приятные эмоции, главное - не нарушайте рабочий распорядок. Возникающие семейные неурядицы вскоре «остынут». Доделайте домашние дела.
СТРЕЛЕЦ
С каждым днём вы будете чувствовать нарастающую позитивную волну событий, расслабьтесь - и она вынесет вас к успеху. В четверг, по возможности, избегайте контактов с заболевшими людьми.
КОЗЕРОГ
Это прекрасный момент для решительных действий. Всё, что так долго вами вынашивалось, лучше реализовать немедленно. Однако не распространяйтесь о своих успехах слишком широко.
ВОДОЛЕЙ
Желание побыть в одиночестве нарушат коллеги или родные. Они будут активно намекать вам о своём присутствии. Будьте аккуратны в личных отношениях.
РЫБЫ
Благоприятное время, чтобы улучшить отношения с окружающими. В этот период вам простят многие ваши капризы. Спокойствие и уверенность позволят закончить все отложенные дела.
Теги: Донбасс, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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