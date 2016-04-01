Астрологический прогноз со 2 по 8 апреля

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ОВЕН
Придётся от многого отказаться и уйти с головой в работу. Но это того стоит - есть шанс быстрого продвижения по карьерной лестнице. Не спорьте, даже если на сто процентов уверены в своей правоте.
ТЕЛЕЦ
Возьмитесь за дела, до которых долго не доходили руки. Вы выполните их блестяще, а затем сможете расслабиться. Будьте внимательны к своей второй половинке.
БЛИЗНЕЦЫ
Неделя внесёт в вашу личную жизнь изменения. Насколько они будут положительными, зависит только от вас. На работе не бойтесь проявлять инициативу - почувствуете собственную значимость.
РАК
Во всех делах проявляйте осмотрительность и благоразумие. Не тратьте силы на решение второстепенных задач. Возникающие домашние проблемы старайтесь решать вместе с супругом.
ЛЕВ
Готовьтесь к изменениям в личной жизни, они будут позитивными. Неделя будет загружена домашними делами. От вас потребуется деятельное и активное участие.
ДЕВА
Пришло время позаботиться о здоровье: не забывайте про умеренные физические нагрузки, свежий воздух. Не отправляйтесь за покупками в одиночку - это поможет избежать лишних трат.
ВЕСЫ
Не стоит торопиться и нервничать по пустякам, проявите житейскую мудрость и терпение. Благодаря самообладанию вы добьётесь успеха. Супругу понадобится ваша помощь - не думайте, что заботы могут быть только у вас.
СКОРПИОН
Во всех делах лучшим советчиком будет интуиция. Не стоит прислушиваться к мнению других: вы лучше всех знаете, что вам нужно. В этот период жить придётся энергично, активно участвуя в происходящем.
СТРЕЛЕЦ
Не пытайтесь объять необъятное. Но проявляйте упорство и настойчивость в достижении цели. Постарайтесь не взрываться по пустякам.
КОЗЕРОГ
Уважайте привычки и пристрастия окружающих, не пытайтесь переделать их под себя, вам всё равно это не удастся. Неделя принесёт не только приятные перемены, но и нервные ситуации. Но смело можете рассчитывать на помощь друзей.
ВОДОЛЕЙ
Вам потребуется затратить немало усилий на разрешение мелких неприятностей. Только не тратьте время на разборки и выяснение отношений, запаситесь терпением. Близкие будут вам опорой и поддержкой.
РЫБЫ
Уютнее всего вы будете чувствовать себя в обществе. Помогите кому-нибудь в разрешении запутанных ситуаций - и тогда в другом свете увидите свои проблемы. Сохраняйте атмосферу взаимопонимания и доверия с супругом.
Теги: Донбасс, гороскоп, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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