Астрологический прогноз со 2 по 8 апреля

01.04.2016 07:39

ОВЕН

Придётся от многого отказаться и уйти с головой в работу. Но это того стоит - есть шанс быстрого продвижения по карьерной лестнице. Не спорьте, даже если на сто процентов уверены в своей правоте.

ТЕЛЕЦ

Возьмитесь за дела, до которых долго не доходили руки. Вы выполните их блестяще, а затем сможете расслабиться. Будьте внимательны к своей второй половинке.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя внесёт в вашу личную жизнь изменения. Насколько они будут положительными, зависит только от вас. На работе не бойтесь проявлять инициативу - почувствуете собственную значимость.

РАК

Во всех делах проявляйте осмотрительность и благоразумие. Не тратьте силы на решение второстепенных задач. Возникающие домашние проблемы старайтесь решать вместе с супругом.

ЛЕВ

Готовьтесь к изменениям в личной жизни, они будут позитивными. Неделя будет загружена домашними делами. От вас потребуется деятельное и активное участие.

ДЕВА

Пришло время позаботиться о здоровье: не забывайте про умеренные физические нагрузки, свежий воздух. Не отправляйтесь за покупками в одиночку - это поможет избежать лишних трат.

ВЕСЫ

Не стоит торопиться и нервничать по пустякам, проявите житейскую мудрость и терпение. Благодаря самообладанию вы добьётесь успеха. Супругу понадобится ваша помощь - не думайте, что заботы могут быть только у вас.

СКОРПИОН

Во всех делах лучшим советчиком будет интуиция. Не стоит прислушиваться к мнению других: вы лучше всех знаете, что вам нужно. В этот период жить придётся энергично, активно участвуя в происходящем.

СТРЕЛЕЦ

Не пытайтесь объять необъятное. Но проявляйте упорство и настойчивость в достижении цели. Постарайтесь не взрываться по пустякам.



КОЗЕРОГ

Уважайте привычки и пристрастия окружающих, не пытайтесь переделать их под себя, вам всё равно это не удастся. Неделя принесёт не только приятные перемены, но и нервные ситуации. Но смело можете рассчитывать на помощь друзей.

ВОДОЛЕЙ

Вам потребуется затратить немало усилий на разрешение мелких неприятностей. Только не тратьте время на разборки и выяснение отношений, запаситесь терпением. Близкие будут вам опорой и поддержкой.

РЫБЫ

Уютнее всего вы будете чувствовать себя в обществе. Помогите кому-нибудь в разрешении запутанных ситуаций - и тогда в другом свете увидите свои проблемы. Сохраняйте атмосферу взаимопонимания и доверия с супругом.