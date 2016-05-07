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Архив - Астрологический прогноз

Астрологический прогноз с 7 по 13 мая

07.05.2016 07:50
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Астрологический прогноз с 7 по 13 мая

ОВЕН

На этой неделе не стоит хвататься за всё сразу. В выходные будьте готовы к неожиданностям. Не всё будет идти согласно вашему плану, но не огорчайтесь: вполне возможно, что перемены будут в лучшую сторону.

ТЕЛЕЦ

Будьте настойчивы, не расслабляйтесь. Холодная голова поможет и в общении с любимым: в решении проблем спрячьте эмоции. Смело обращайтесь за помощью к друзьям и единомышленникам, вам поможет их взгляд.

БЛИЗНЕЦЫ

Если на сложившуюся ситуацию повлиять невозможно, меняйте свое отношение к происходящему. Смотрите на все проще, больше позитива! В конце недели, приступая к новому делу, прислушайтесь к советам авторитетных людей.

РАК

Вам необходим полноценный отдых. Равномерно распределяйте нагрузки. Окажите вашему спутнику жизни всемерную поддержку. И все проблемы старайтесь решать сообща.

ЛЕВ

Дальняя поездка послужит отличным источником для вдохновения. На работе ваши новые идеи будут подхвачены коллективом. Действуйте смело и уверенно. Всё сделанное сейчас будет хорошим заделом на будущее.

ДЕВА

Стоит обратить внимание на своё здоровье. Профилактические меры помогут избежать обострения хронических заболеваний.

ВЕСЫ

Вас ждут встречи с интересными людьми. Знакомства могут оказаться весьма полезными. Ждите весточку от далеко живущих родственников.

СКОРПИОН

В начале недели есть шанс найти источник дополнительного дохода. Смотрите шире на своё поле деятельности. Владение нужной информацией позволит добиться поставленных целей.

СТРЕЛЕЦ

Любая идея, воплощённая вами в понедельник-вторник, получит хорошее продолжение. В четверг будьте бережливее, не тратьте деньги на ерунду.

КОЗЕРОГ

Обратите внимание на знаки и приметы. Обдумайте произошедшие события. Определитесь с главными целями на ближайшую перспективу и начинайте действовать. Прекрасные события в личной жизни уже не за горами.

ВОДОЛЕЙ

Хорошее время для авантюрных проектов. Будьте легки на подъём, и вы добьётесь больше, чем планировали. Только не суетитесь.

РЫБЫ

Ставьте перед собой реальные задачи. Хорошее время для перехода на новое место работы, даже с переменой профессии. Можете полагаться на помощь и поддержку друзей. 



Теги: Донбасс, гороскоп, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
 
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