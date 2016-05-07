Астрологический прогноз с 7 по 13 мая

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ОВЕН
На этой неделе не стоит хвататься за всё сразу. В выходные будьте готовы к неожиданностям. Не всё будет идти согласно вашему плану, но не огорчайтесь: вполне возможно, что перемены будут в лучшую сторону.
ТЕЛЕЦ
Будьте настойчивы, не расслабляйтесь. Холодная голова поможет и в общении с любимым: в решении проблем спрячьте эмоции. Смело обращайтесь за помощью к друзьям и единомышленникам, вам поможет их взгляд.
БЛИЗНЕЦЫ
Если на сложившуюся ситуацию повлиять невозможно, меняйте свое отношение к происходящему. Смотрите на все проще, больше позитива! В конце недели, приступая к новому делу, прислушайтесь к советам авторитетных людей.
РАК
Вам необходим полноценный отдых. Равномерно распределяйте нагрузки. Окажите вашему спутнику жизни всемерную поддержку. И все проблемы старайтесь решать сообща.
ЛЕВ
Дальняя поездка послужит отличным источником для вдохновения. На работе ваши новые идеи будут подхвачены коллективом. Действуйте смело и уверенно. Всё сделанное сейчас будет хорошим заделом на будущее.
ДЕВА
Стоит обратить внимание на своё здоровье. Профилактические меры помогут избежать обострения хронических заболеваний.
ВЕСЫ
Вас ждут встречи с интересными людьми. Знакомства могут оказаться весьма полезными. Ждите весточку от далеко живущих родственников.
СКОРПИОН
В начале недели есть шанс найти источник дополнительного дохода. Смотрите шире на своё поле деятельности. Владение нужной информацией позволит добиться поставленных целей.
СТРЕЛЕЦ
Любая идея, воплощённая вами в понедельник-вторник, получит хорошее продолжение. В четверг будьте бережливее, не тратьте деньги на ерунду.
КОЗЕРОГ
Обратите внимание на знаки и приметы. Обдумайте произошедшие события. Определитесь с главными целями на ближайшую перспективу и начинайте действовать. Прекрасные события в личной жизни уже не за горами.
ВОДОЛЕЙ
Хорошее время для авантюрных проектов. Будьте легки на подъём, и вы добьётесь больше, чем планировали. Только не суетитесь.
РЫБЫ
Ставьте перед собой реальные задачи. Хорошее время для перехода на новое место работы, даже с переменой профессии. Можете полагаться на помощь и поддержку друзей.
Теги: Донбасс, гороскоп, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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