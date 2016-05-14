Астрологический прогноз с 14 по 20 мая

14.05.2016 07:33

ОВНЫ

Не тратьте деньги понапрасну, взвешивайте все «за» и «против», решите точно, нужна ли вам та или иная вещь. Хорошо отправиться в небольшую поездку.



ТЕЛЕЦ

Оставьте в прошлом иллюзии и старые представления о жизни. Близкие и друзья поддержат вас в ваших начинаниях.



БЛИЗНЕЦЫ

Появятся новые идеи и планы. Неблагоприятное время для крупных покупок. Спорить с начальством в этот период категорически запрещается.



РАК

На работе могут быть различного рода хлопоты, а вот в личном плане всё будет отлично. Одинокие, вполне вероятно, встретят свою половинку, а замужним супруги преподнесут интересный сюрприз.



ЛЕВ

Будьте готовы к смелым действиям и даже к определённому риску. Хорошо отправиться в поездку, путешествие. Уделите внимание достижению стабильного материального положения. Будьте свободны от условностей и общепринятых штампов.



ДЕВА

Девиз недели: молчание - золото. Не будьте занудой. Отнеситесь лояльно к поступкам супруга. Обстоятельства мобилизуют вас на борьбу с собственными недостатками.



ВЕСЫ

Не самое подходящее время для уединения. Только в обществе вы сможете проявить себя. Во взаимоотношениях с партнёром проявляйте самостоятельность, но своё мнение не навязывайте.



СКОРПИОН

Работая не покладая рук, вы почувствуете свою значимость и незаменимость. В общении с любимым человеком помните, что главное в ваших отношениях не финансовая сторона, а всё-таки высокие чувства.



СТРЕЛЕЦ

Принимаясь за работу, поинтересуйтесь, какое будет вознаграждение. Учитесь ценить свой труд. Уделите внимание здоровью.



КОЗЕРОГ

Для того, чтобы найти выход сомнениям, не обязательно идти за советом к кому-то. Изложите переживания на бумаге. Ответ на давно беспокоящий вас вопрос лежит на поверхности. Ваши творческие начинания могут принести не только моральное удовлетворение, но и материальный доход.



ВОДОЛЕЙ

Переходите от идей и замыслов к их практическому осуществлению. Во многом поможет умение общаться, поддерживать разговор. Стремитесь узнать что-то новое. В выходные вас ждут приятные встречи.



РЫБЫ

На этой неделе вам крайне важна спокойная и гармоничная обстановка. Займитесь физическими упражнениями. Можете пригласить гостей.