Астрологический прогноз с 21 по 27 мая

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ОВЕН
Неделя богата на события, как приятные, так и не очень. Вам придётся проявить самообладание и выдержку, чтобы лишний раз не обидеть близкого человека.
ТЕЛЕЦ
Хорошее время для приобретения вещей. Особенно удачные покупки вы совершите в начале недели. Будьте готовы к неожиданной встрече с родственниками либо знакомыми.
БЛИЗНЕЦЫ
К любому делу приступайте с полной уверенностью в его успехе. Тогда вам удастся управлять ситуацией, и окружающие прислушаются к вашим советам. Данное правило распространяется и на сферу личных отношений.
РАК
Не верьте слухам и ни в коем случае не участвуйте в них. Если будете сдержанны в словах, на работе возможно повышение.
ЛЕВ
Во взаимоотношениях с родным человеком проявляйте решительность. Будьте избирательны в еде. Не исключено, что вам пора сесть на диету.
ДЕВА
Владение нужной информацией поможет вам овладеть ситуацией. Возможна длительная и интересная поездка. И даже если спутник (спутница) будет против вашего длительного отсутствия, придётся найти аргументы в необходимости этой поездки.
ВЕСЫ
Вам понадобится искать компромисс в отношениях с близкими. Прежде всего, постарайтесь забыть старые обиды.
СКОРПИОН
Будьте предупредительны в общении с окружающими. В разговорах старайтесь обходить острые углы. И займитесь основательно домом. Многие дела заждались вашего участия.
СТРЕЛЕЦ
Это хорошее время для многочисленных контактов и знакомств. Но не забывайте, что вторая половина может вас ревновать.
КОЗЕРОГ
Без раскачки включайтесь в работу. От вас требуются педантичность и аккуратность. Все решения принимайте самостоятельно.
ВОДОЛЕЙ
Прекрасная неделя. Высока вероятность, что вы встретите свою любовь. И на работе всё сложится для вас очень неплохо. Важно не обмануть ожидания коллег.
РЫБЫ
Хорошее время для учёбы, повышения профессионального мастерства. Ваше трудовое рвение будет отмечено начальством. Возможно повышение зарплаты.
Теги: Донбасс, гороскоп, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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