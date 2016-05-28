Астрологический прогноз с 28 мая по 3 июня

28.05.2016 07:27

ОВЕН

Включайтесь в работу. Не стоит устраивать семейные разборки. Преодолевая трудности, вы сможете ощутить вкус жизни. Задумайтесь о своей роли в семье и о том, чему вы можете научить детей, внуков.



ТЕЛЕЦ

Примените своё умение ладить с людьми. Если вы работаете в коллективе, то это позволит достичь хороших результатов.



БЛИЗНЕЦЫ

Домашние хлопоты неожиданно свяжут вас по рукам и ногам, лишат свободы действий. Что ж, пришло время потрудиться по дому, сделать всё необходимое. Вас ждёт фортуна и удача в любви.



РАК

У вас будет много общения на работе. На этой неделе не рекомендуется выяснять отношения с родственниками или супругом из-за имущества. Будьте благоразумны и терпеливы. Выберите четверг днём переговоров, когда вам легко удастся решить все спорные вопросы.



ЛЕВ

Будьте экономны и контролируйте свои расходы. Вас ждёт много общения и обилие новой информации. Хорошо отправиться в поездку.



ДЕВА

Благоприятное время для приобретения всевозможных вещей и подарков. Вас может захватить водоворот мелких событий. Вероятны щекотливые ситуации в общении.



ВЕСЫ

На работе вам необходимо разобраться с накопившимися делами. Прислушивайтесь к мнению коллеги, вам необходим взгляд со стороны. Семейный бюджет рискует затрещать по швам. Будьте экономнее.



СКОРПИОН

Можно строить планы перехода на новую работу. Трудоустроиться могут помочь друзья. Если вы столкнулись с трудностями, не вините окружающих. Чем больше риска, тем больше возможностей для самореализации у вас появится.



СТРЕЛЕЦ

Время подумать об укреплении супружеских отношений. Совместные планы возродят ваш союз на качественно новом уровне.



КОЗЕРОГ

Будьте готовы к борьбе, и вы сумеете изменить жизнь в лучшую сторону. Следует сделать ревизию своих убеждений и избавиться от навязчивых идей.



ВОДОЛЕЙ

Если у вас нет второй половинки, то это идеальная неделя, чтобы найти её. Она рядом, поверьте. Настоятельно рекомендуется отдых на свежем воздухе.



РЫБЫ

Вам удастся скрыть от окружающих своё скверное настроение. Сегодня-завтра будьте готовы к активным действиям. Если сумеете взять ответственность на себя, вам удастся достичь блестящих результатов.