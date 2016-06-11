Астрологический прогноз с 11 по 17 июня

11.06.2016 08:00

ОВЕН

Для осуществления планов вам придётся основательно потрудиться. Высказывая свою позицию по поводу и без повода, постарайтесь не скатиться к бескомпромиссности. Не навязывайте своё мнение близким.

ТЕЛЕЦ

Вам надо будет сменить обстановку, чтобы отдохнуть. Съездите куда-нибудь. Пообщайтесь с единомышленниками. Займитесь оттачиванием своего профессионализма. Вы добьётесь уважения и признания.

БЛИЗНЕЦЫ

Вероятно, в эти дни произойдёт знакомство, которое сыграет важную роль в вашей жизни. Для достижения цели вы можете предпринять кое-какие рискованные шаги. Не бойтесь брать на себя ответственность в принятии важных решений.

РАК

Вас ждут удачные моменты на работе. Возрастёт ваше влияние на окружающих. С вами будут советоваться по различным вопросам. Будьте лояльны к мнению супруга (супруги), не пускайтесь в идеологические споры.

ЛЕВ

Поездка послужит отличным источником для вдохновения. Ваши новые идеи будут восприняты на ура. Действуйте смело и уверенно, предварительно хорошенько всё обдумав.

ДЕВА

Хорошая неделя для романтических отношений, но в то же время - для бурных страстей и эмоций. Не сдерживайте себя.

ВЕСЫ

Родственники окажут вам долгожданную помощь. Вам останется только правильно ею воспользоваться. В рабочих вопросах будет отсутствовать определённость. Не спешите с выводами.

СКОРПИОН

Появится возможность хорошо заработать. Чтобы сохранить и приумножить свои сбережения, старайтесь избегать непродуманных трат.

СТРЕЛЕЦ

У вас появятся новые возможности для самореализации. Любая идея, воплощённая вами в эти дни, получит хорошее развитие. Сделайте приятный сюрприз родственникам. Заветные желания ваших близких окажутся легко исполнимыми.

КОЗЕРОГ

Не следует отправляться в поездку и вообще далеко отъезжать от дома, так как вероятны запутанные ситуации и препятствия в пути. Время подняться по карьерной лестнице. Смело идите к намеченной цели.

ВОДОЛЕЙ

Хорошее время для нововведений в различных областях жизни. Будьте легки на подъём - и вы добьётесь больше, чем планировали. В выходные неожиданный случай может перевернуть ваши представления о давно известных вещах.

РЫБЫ

Может поступить неожиданное предложение сменить сферу деятельности. У вас появится замечательная возможность заняться тем, о чём вы давно мечтали.