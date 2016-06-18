Астрологический прогноз с 18 по 24 июня

18.06.2016 07:40

ОВЕН

Уделите максимум внимания близким. Занимайтесь домашними проблемами, и родные будут вам благодарны. Неделя сулит интересные знакомства.

ТЕЛЕЦ

На этой неделе вам рекомендуется активное общение. Сходите или съездите в гости. Не упускайте возможности прислушаться к дельным советам.активное общение. Сходите или съездите в гости. Не упускайте возможности прислушаться к дельным советам.



БЛИЗНЕЦЫ

Возможны временные финансовые затруднения. При этом важно создавать атмосферу взаимопонимания в доме. Кроме того, не пытайтесь увильнуть от работы.

РАК

Будьте корректны в разговорах, подбирайте выражения, чтобы никого не обидеть. И не засиживайтесь дома.



ЛЕВ

У вас есть отличный шанс успеть сделать всё задуманное. Не отчаивайтесь, если что-то идёт не по плану. Меняйте тактику - и снова в бой. Будьте внимательны в общении с малознакомыми людьми. Обратите внимание на своё питание.



ДЕВА

На этой неделе вы вряд ли встретите понимание высокопоставленного лица. Не переживайте, спишите вспышки гнева на плохое настроение. Больше времени проводите с приятными для вас людьми.



ВЕСЫ

Путешествие даст вам прекрасную возможность для новых впечатлений. Но придётся поработать над укреплением своего авторитета. Эта неделя - время неожиданностей. Будьте готовы ко всему.



СКОРПИОН

Обстоятельства будут требовать быстроты реакции и решительности. Уделите внимание дому. Довольно много бытовых хлопот у вас накопилось для того, чтобы справиться с ними именно сейчас.



СТРЕЛЕЦ

Будьте тактичны с родными и близкими, им понадобятся ваше понимание и участие. Не совершайте необдуманных поступков, не бросайтесь в авантюры.



КОЗЕРОГ

Не рассчитывайте на быстрое разрешение проблем, всё наладится, но постепенно. Обустраивайте домашний очаг, опираясь на помощь родственников. Вскоре у вас откроется второе дыхание. Вы сами будете удивлены, откуда взялись силы.



ВОДОЛЕЙ

Сейчас есть возможность везде успеть. Приветствуются нестандартные мысли. В воскресенье займитесь здоровьем.



РЫБЫ

На этой неделе вам придётся сдерживать эмоции. Избегайте конфликтов и экстремальных ситуаций. На первое место во взаимоотношениях с любимым человеком ставьте уважение друг к другу.