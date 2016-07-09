Астрологический прогноз с 9 по 15 июля

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ОВЕН
Благоприятное время для обдумывания своих дальнейших перспектив. Сейчас у вас исключительно хороший период для реализации задуманного. Занимайте активную позицию, будьте уверенны в себе - и успех вам гарантирован.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе ваше внимание переключится на материальную сферу жизни. Умеренные нагрузки благоприятно скажутся на вашем самочувствии и внешнем виде. Но не пытайтесь заняться всем и сразу, поберегите силы и деньги.
БЛИЗНЕЦЫ
Чтобы преуспеть, в начале недели вам необходимо поработать над своими профессиональными навыками. Если вы хотите что-то изменить в своей судьбе, сейчас самое время действовать.
РАК
Отбросьте консерватизм и шагните навстречу переменам. Хорошо переходить на новую систему питания. Подходящее время восполнить пробелы в своих знаниях.
ЛЕВ
Вероятны неожиданные препятствия и странные события. Не спешите зарывать голову в песок. Безвыходных ситуаций нет. В воскресенье не вздумайте менять свои планы, не посоветовавшись с близкими.
ДЕВА
Постарайтесь быть предупредительны в общении с партнёром по браку. В рискованной ситуации вам помогут хладнокровие и выдержка. Не бойтесь сложностей, будьте предприимчивы. Удачное время для финансовых дел.
ВЕСЫ
Вы будете поглощены работой. Справиться с переутомлением поможет полноценный сон. Вам предстоит решить множество мелких вопросов. Но не оставляйте без внимания свою вторую половинку.
СКОРПИОН
Рабочий ритм потребует от вас максимальной собранности. Могут возникнуть вопросы, связанные с финансами. В воскресенье сдерживайте негативные эмоции. Старайтесь вовремя разъяснять недоразумения.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вы можете достичь признания и успеха. Любовь явится стимулом для раскрытия ваших способностей. У вас сложатся прекрасные взаимоотношения с близкими людьми.
КОЗЕРОГ
Примите самое деятельное участие в домашних делах. Действуйте, придерживаясь советов родных вам людей. И тогда эта неделя будет удачной.
ВОДОЛЕЙ
В трудную минуту рядом окажутся люди, на чью помощь вы и не рассчитывали. Но и близкие будут нуждаться в вашей заботе. Проявите участие в решении их проблем.
РЫБЫ
Общаясь с малознакомыми людьми, не бойтесь сразу показывать своё «я». В материальных вопросах у вас - зелёный свет. Яркими и запоминающимися будут поездки.
Теги: Донбасс, гороскоп, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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