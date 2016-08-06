Астрологический прогноз с 6 по 12 августа

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ОВЕН
Вы займёте подобающее положение в обществе. Только на службе не будьте заносчивы, чтобы не осложнить свои отношения с руководством.
ТЕЛЕЦ
Не разменивайтесь на мелочи, приступайте к выполнению самых сложных задач - вам сейчас всё по плечу. Удачной будет поездка. В воскресенье друзья помогут в решении запутанного вопроса.
БЛИЗНЕЦЫ
Умение рисковать поможет достичь желаемого. Будьте хладнокровны, правильно выбирайте цель. Не подстраивайтесь под окружающих. Служебный роман может осложнить вашу жизнь - не рискуйте!
РАК
Удачный период для организации собственного дела. Важную информацию доверяйте только самым близким - пока не время раскрывать карты. Вторая половинка поддержит вас во всех смелых начинаниях.
ЛЕВ
Отправляйтесь в путешествие, в поездке вам повстречается приятный попутчик. Амурные дела привнесут в вашу жизнь долгожданные перемены. Всё, что произойдёт на этой неделе, - хороший задел на будущее.
ДЕВА
Найдите время для более тесного общения с детьми. Стоит обратить внимание на своё здоровье. Наиболее эффективными будут нетрадиционные методы лечения.
ВЕСЫ
Возможно, в эти дни приедут в гости далеко живущие родственники. Человек, который вас давно интересует, неожиданно для вас сделает первый шаг.
СКОРПИОН
Отличное время для приобретения нужных вещей. Это поднимет вам настроение. Благоприятный период для домашних дел.
СТРЕЛЕЦ
На работе берите инициативу в свои руки. Максимум активности и усердия помогут вам добиться признания. Вероятно знакомство, которое произведёт сильное впечатление и, возможно, изменит вашу жизнь.
КОЗЕРОГ
Делайте только то, что хочется. Не зацикливайтесь на проблемах. Копите энергию - впереди интересная встреча.
ВОДОЛЕЙ
Сейчас хорошее время для авантюрных дел, захвата новых позиций, расширения авторитета и новых отношений!
РЫБЫ
Открываются новые возможности для достижения цели. Хорошее время для перехода на новое место работы, даже со сменой профессии. А вот в личных делах перемены нежелательны, укрепите свой союз совместно проведённым отдыхом.
Теги: Донбасс, гороскоп, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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