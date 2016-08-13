Астрологический прогноз с 13 по 19 августа

13.08.2016 06:45

ОВЕН

Не спешите приниматься за новые дела, разберитесь со старыми. Подведите итоги. В среду - благоприятное время для самоутверждения, не бойтесь рисковать.

ТЕЛЕЦ

Уверенно беритесь за решение запутанных ситуаций. Не поддавайтесь меланхолии. Прогулки на свежем воздухе помогут вам собраться с мыслями.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе рекомендуется приспосабливаться к обстоятельствам. Возможны конфликты с начальством. Преодолеть трудности помогут друзья. Не делайте крупных покупок.

РАК

Вам захочется всего и сразу, но понадобятся недюжинная воля и настойчивость. Вероятны незапланированные поездки.

ЛЕВ

Выбраться из сложных, запутанных ситуаций поможет интуиция. Оперативное решение проблем будет зависеть от быстроты реакции.

ДЕВА

Вы будете замечать всё больше недостатков у человека, с которым часто общаетесь. Будьте готовы отстаивать свои интересы.

ВЕСЫ

Только в обществе вы сможете проявить себя. Будет много работы, придётся преодолеть определённые трудности. Рекомендуется отправиться в поездку с близкими вам людьми.

СКОРПИОН

Будьте более открыты в разговорах с родственниками, тогда и у них не возникнет желания скрывать что-либо от вас. Постарайтесь внимательнее относиться к своим словам.

СТРЕЛЕЦ

Начало недели лучше провести дома. Больше времени посвятите семье и постарайтесь оградить её от бестактного вмешательства посторонних людей.

КОЗЕРОГ

Ваши творческие начинания могут принести не только моральное удовлетворение, но и доход. И не забывайте о тех делах, за которые брались ранее.

ВОДОЛЕЙ

Ни в коем случае не конфликтуйте с родственниками - это может выбить вас из равновесия. Лучше попросите у них совета, прислушайтесь к мнению родных.

РЫБЫ

Сейчас вам крайне важна спокойная и гармоничная обстановка. Уделите особое внимание своему здоровью. На выходных могут нагрянуть гости.