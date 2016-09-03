Астрологический прогноз с 3 по 9 сентября

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ОВЕН
Придётся отдать много сил работе. Будьте терпеливы - и вы многого добьётесь. В выходные столкнётесь с необходимостью продумать до мелочей свои планы на ближайшую перспективу.
ТЕЛЕЦ
В решении профессиональных вопросов вы добьётесь определённых успехов. Хорошо пройдут любые поездки. Благоприятному исходу дел будет способствовать ваша уверенность в себе.
БЛИЗНЕЦЫ
Трезво оценивайте свои возможности. Опасайтесь конфликтов. Не стоит изменять своим убеждениям, но и не опускайтесь до ссор. Вас потянет на неординарные поступки. Снять стресс и отойти от повседневных проблем помогут заботы на земельном участке.
РАК
Ваш опыт и знания будут востребованы, как никогда. Возьмите на себя роль организатора. Хорошее время для новшеств. В выходные вероятны рискованные ситуации в дальней поездке.
ЛЕВ
Всё будет складываться прекрасно. Только не бездельничайте! Есть опасность потери авторитета, если расслабитесь. Не пускайте ничего на самотёк. Благоприятное время для реставрации семейных отношений.
ДЕВА
Будьте новаторами. Предлагайте оригинальные идеи. Контролируйте себя и не спешите конфликтовать, если новшества не будут приняты.
ВЕСЫ. Вам предстоит много общаться. Ваши знания в различных областях принесут успех. Семейные проблемы решайте самостоятельно. Несмотря на недостаток времени, вы сумеете многое успеть, но затратите на это немало сил.
СКОРПИОН
На этой неделе важно контролировать свои чувства. Не вступайте в спор по любому пустяку. Учитывайте чужое мнение, но решение принимайте самостоятельно.
СТРЕЛЕЦ
Хорошее время для реализации самых смелых планов. Дерзайте! Ожидаются солидные денежные поступления. Займитесь освоением новых навыков.
КОЗЕРОГ
Большой успех принесёт командная работа. Перед вами будут открыты многие пути для реализации. Только ваша неповоротливость может помешать воспользоваться представившимися шансами.
ВОДОЛЕЙ
Можете рассчитывать на поддержку влиятельных людей. Но не ждите лёгких побед. Успеха достигнете только после кропотливого труда. Постарайтесь избежать незапланированных расходов.
РЫБЫ
Страсть к переменам не даст вам сидеть на месте. Вы будете постоянно находиться в движении: что-то делать, решать какие-то вопросы. Не встревайте в авантюры.
Теги: Донбасс, гороскоп, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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