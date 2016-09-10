Астрологический прогноз с 10 по 16 сентября

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ОВЕН
Хорошее время для обдумывания сокровенных желаний. Сейчас вы можете реализовать задуманное. Но не витайте в облаках, стремитесь к гармонии между замыслами и реальностью. Больше общайтесь.
ТЕЛЕЦ
Стоит прислушаться к советам близких. Но знайте, что в сложной ситуации придётся рассчитывать только на себя. В выходные возможны мелкие приобретения.
БЛИЗНЕЦЫ
Вас потянет на оригинальные выходки. Вы будете способны на разнообразные эксперименты. Совершите покупку, о которой давно мечтали. В выходные дни будет много хлопот.
РАК
Чем скромнее вы будете, тем больше возрастёт авторитет. Позаботьтесь о семейном бюджете, продумайте новые пути заработка. Возможно, к вам придёт довольно оригинальное решение.
ЛЕВ
Вероятны неожиданные препятствия, запутанные ситуации. Нужно чем-то пожертвовать, пойти на риск.
ДЕВА
На этой неделе придётся пойти на риск. Помогут хладнокровие и уверенность в себе.
ВЕСЫ
Вы будете поглощены работой. Не переусердствуйте. Не оставляйте без внимания близкого человека. Найдите время на отдых.
СКОРПИОН
Из-за большого объёма работы начнёт казаться, что с ней невозможно справиться. Напишите для себя план действий, непременно делайте перерывы, отдыхайте. Больше времени проводите в семейном кругу.
СТРЕЛЕЦ
Понедельник посвятите домашним. Потом обязательно следует переключиться на вопросы здоровья. Возможно, следует сесть на диету. Семейный праздник принесёт много хороших эмоций.
КОЗЕРОГ
Общайтесь только с приятными вам людьми и избегайте общества завистников. Постарайтесь не накапливать долги.
ВОДОЛЕЙ
Прямо выказывая свои чувства и мысли, вы обретёте спокойствие и уверенность. Неделя хороша для обустройства дома, не скупитесь на солидные траты.
РЫБЫ
Приступайте к осуществлению желаний. Смотрите в будущее с надеждой, но не ждите помощи со стороны. Нужно выстроить чёткий план действий. В выходные ждите в гости родственников.
Теги: Донбасс, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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