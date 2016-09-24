Астрологический прогноз с 24 по 30 сентября

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ОВЕН
Не стремитесь к активной деятельности, она сейчас не принесёт ожидаемых результатов. Любые нагрузки будут вам в тягость. Вы сможете найти решение возникших проблем, опираясь на свою интуицию.
ТЕЛЕЦ
В начале недели старайтесь не распыляться. Занимайтесь одним делом. Если вас потянет всё изменить, не слушайте «доброжелателей». Можете заняться планированием на отдалённую перспективу.
БЛИЗНЕЦЫ
Вероятны новые встречи, знакомства. Перегрузки могут стать причиной эмоциональных срывов. Вам очень пригодится умение владеть собой.
РАК
Старые нерешённые дела напомнят о себе. Вам стоит раз и навсегда разобраться с ними. Действуйте хладнокровно. Будьте предусмотрительны в поездках.
ЛЕВ
Возможны перемены в общении с близким человеком. Постарайтесь понять и поддержать всякого, кто обратится к вам за помощью. Хорошо исследовать собственные проблемы, не прибегая к посторонней подсказке.
ДЕВА
Старайтесь выслушивать мнение других и, главное, стремитесь их понять. Эта неделя благоприятна для риска, если будете абсолютно уверены в себе и своих действиях. Хорошая порция адреналина вам не помешает.
ВЕСЫ
Неделя порадует новизной и свежестью в отношениях с любимым человеком. Постарайтесь подольше сохранить это прекрасное состояние. При возникновении спорных вопросов пытайтесь находить компромиссные решения.
СКОРПИОН
Займитесь домашними делами. Окажите своим близким помощь, окружите теплом и заботой. На этой неделе передышка будет весьма кстати, поскольку скоро вам придётся трудиться, засучив рукава.
СТРЕЛЕЦ
Будьте готовы к неожиданным поворотам судьбы. Свободное время посвятите решению неотложных домашних проблем. Не пренебрегайте занятиями спортом, они помогут держаться в тонусе.
КОЗЕРОГ
Начало недели может принести изменения в вашем финансовом положении. Возможно, вам придётся чего-то лишиться. Отнеситесь спокойно к этим неожиданностям.
ВОДОЛЕЙ
В начале недели у вас есть шанс разорвать ненужные связи. Подходящее время, чтобы что-то кардинально изменить в себе. Например, можно отказаться от вредной привычки. Очень вероятен неожиданный заработок.
РЫБЫ
Неподходящее время для начинаний. Вам будет сложно контролировать ситуацию, и это сделает любые новшества бессмысленными. В материальных вопросах всё будет зависеть от умения сконцентрироваться на поставленной цели.
Теги: Донбасс, гороскоп, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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