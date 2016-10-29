Астрологический прогноз с 29 октября по 4 ноября

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ОВЕН
Если шансы на успех не снизятся в результате изменившихся обстоятельств, возможно, вы совершите нечто незаурядное. Работа в разных сферах будет продуктивной.
ТЕЛЕЦ
Будьте осторожнее - возможно кто-то попытается манипулировать вами, вашим хорошим отношением. Обратите особое внимание на своё самочувствие в первые дни ноября.
БЛИЗНЕЦЫ
Неделя очень активная. Она может потребовать от вас огромной отдачи сил. Вероятны и ситуации, возвращающие в прошлое.
РАК
Неделя благоприятна для продвижения по службе, для проявления себя в творчестве, в спорте. В это время в значительной мере усиливаются тяга к риску, решительность, азартность.
ЛЕВ
Все важные дела и вопросы лучше решить до первого дня ноября. Очень хорошо съездить куда-нибудь с близкими людьми, но в дороге нужно быть осторожнее.
ДЕВА
Массу времени и сил придётся тратить на общение, контакты, добывание нужной вам информации. Пользуйтесь любой возможностью, чтобы продемонстрировать ваши опыт, зрелость, организованность, уравновешенность.
ВЕСЫ
Хотя временами кажется, что удача целиком на вашей стороне, нет никакой гарантии в том, что вы сумеете оказаться в нужное время в нужном месте. Больше прислушивайтесь к интуиции и обращайтесь к опыту.
СКОРПИОН
Возможно столкновение с какими-то странными и неожиданными обстоятельствами, но они принесут вам личные преимущества. Трудно предсказать, что именно произойдёт, но благоприятный исход вполне вероятен.
СТРЕЛЕЦ
Расслабиться, особенно в первые дни ноября, вряд ли получится. Возможны ситуации, когда вы получите совсем не то, что ожидали. Но именно это может подтолкнуть вас к упорному стремлению к чему-то новому.
КОЗЕРОГ
Вам захочется сделать сразу несколько дел. Это вовсе не значит, что вы обязательно во всём преуспеете, но у вас будут возможности, которые вполне могут повлечь за собой успех.
ВОДОЛЕЙ
Подходящий период для того, чтобы вплотную заняться вопросами карьеры, повышением квалификации. Не зацикливайтесь сейчас на личных проблемах и не поддавайтесь соблазну оказывать давление на окружающих.
РЫБЫ
Старайтесь не упрямиться, особенно в домашней обстановке, не демонстрируйте свои принципы - лучше будет мягко отойти в сторону. С 1 ноября возрастает опасность крупных разногласий. Не позволяйте себе в эти дни критических высказываний.
Теги: Донбасс, гороскоп, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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