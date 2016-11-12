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Астрологический прогноз с 12 по 18 ноября
ОВЕН
На этой неделе не всё будет гладко, но вы сможете встретить трудности с гордо поднятой головой. Кроме того, бодрый настрой поможет в делах, а поддержка друзей и знакомых окажется неоценимой.
ТЕЛЕЦ
Вас ожидает событие, которое будет иметь определённые последствия, совсем не обязательно, что негативные. Дело, начатое на этой неделе, станет для вас заделом не на один год, так что выложитесь на полную катушку.
БЛИЗНЕЦЫ
Неделя обещает быть насыщенной и яркой. Именно в это время стоит завязывать новые знакомства.
РАК
Вы поразите окружающих своей смекалкой. Появится желание освоить что-нибудь новое, изменить что-то в своём доме. Ваша память и сообразительность помогут во всех начинаниях.
ЛЕВ
Сейчас начинается подъём в вашей жизни, который продлится ещё несколько недель. Это время будет довольно успешным как в делах, так и в личной жизни.
ДЕВА
Информация, полученная в начале недели, окажется довольно полезной. Если правильно расставить приоритеты, можно добиться очень хороших результатов.
ВЕСЫ
Некоторые планы, которые вы построили для себя на прошлой неделе, изменятся. Попробуйте отвлечься от работы и посвятить себя дому. Посмотрите, сколько накопилось дел, и все они требуют от вас решений.
СКОРПИОН
Попробуйте найти компромисс и удовлетворить требования всех, кто в этом нуждается. В остальном, если не станете перегибать палку, сможете быстро добиться успеха.
СТРЕЛЕЦ
Неделя сложная, потребует от вас самопожертвования и полной отрешённости в пользу работы. Дела будут прибывать постепенно.
КОЗЕРОГ
На этой неделе вам стоит определиться с планами на будущее. Вы почувствуете незначительные затруднения в делах, как будто кто-то специально вставляет вам палки в колёса. Не переживайте, это всё временное.
ВОДОЛЕЙ
Прекрасное время для различных экспериментов, выдумок и идей. Вы почувствуете прилив сил, которые обязательно вложите в нечто перспективное. Появятся люди из вашего прошлого, которые повлияют на ваше решение изменить нечто в своей жизни.
РЫБЫ
Для вас наступает довольно благоприятный период. Чтобы не упустить возможности, начните выполнение дел с самых важных. С второстепенными задачами придётся на этой неделе подождать.
Теги: Донбасс, гороскоп, гороскоп на неделю
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