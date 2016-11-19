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Астрологический прогноз с 19 по 25 ноября
ОВЕН
Могут обостриться противоречия в личной жизни. Если вы на этой неделе избежали конфликтов, то вскоре сможете укрепить свои позиции, повысить влияние и увеличить доходы.
ТЕЛЕЦ
Этот отрезок времени может порадовать успехами в профессиональной деятельности. Удачны обращения в органы власти и решение вопросов наследства.
БЛИЗНЕЦЫ
Обстоятельства поспособствуют укреплению общественного положения и получению влиятельной поддержки. Тщательно проверяйте документы, с которыми приходиться иметь дело! Среда - неблагоприятный день в сфере накопления.
РАК
Всё сложится хорошо, если будете держаться «правильных мыслей»! Во вторник и среду прогнозируется повышенно конфликтная ситуация. Вероятны напряжённые ситуации и отношения, особенно с начальством.
ЛЕВ
На этой неделе будут иметь успех обращения во властные структуры. А вот от крупных покупок лучше воздержаться. Удачны поездки, знакомства.
ДЕВА
Неделя многообещающая, особенно в социальном плане. От вас ждут конкретных действий! Но будьте ответственны в работе. В субботу хорошо делать покупки для детей, любимого человека и карьеры.
ВЕСЫ
Можно ожидать положительное решение материальных вопросов. Вы можете серьёзно поднять уровень своих доходов. В общении с малознакомыми людьми желательно обговаривать обоюдные действия, чтобы избежать недоразумений. Особенно ответственно отнеситесь к мелочам!
СКОРПИОН
На этой неделе не спешите расставаться с деньгами! Будьте дальновидны! В среду могут возникнуть сложности в решении вопросов, касающихся жилья.
СТРЕЛЕЦ
Ваша эмоциональность может разрушить позитивные изменения. Постарайтесь спокойнее реагировать на всяческие перемены.
КОЗЕРОГ
Период любви и творческой деятельности. Чем больше активности, тем лучше! Вероятны успехи в карьере и достижении целей, но думайте, какими средствами это будет достигнуто.
ВОДОЛЕЙ
Уделите внимание здоровью, отношениям с людьми разных возрастов и характеров. Необходимо смотреть в будущее, тогда вас ждёт успех. Пространство способствует влиятельным знакомствам и доходам.
РЫБЫ
Вероятно решение каких-то запутанных вопросов, связанных с детьми, близким человеком. Но прежде всего сто раз думайте, перед тем, как что-то говорить и делать! Эта неделя благоприятна для обращений в банковские учреждения, покупки транспорта и т.д.
Теги: Донбасс, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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