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Астрологический прогноз с 3 по 9 декабря
ОВЕН
Вы сразу включитесь в активную жизнь. На выходных вас будут волновать события, которые происходят далеко от вас. Новая неделя принесёт вам бодрость, а окружающим - потребность в вашей помощи.
ТЕЛЕЦ
Главной заботой недели будут чужие деньги. Вы будете помогать кому-то в решении финансового вопроса. Но и про себя не забудете: будете оформлять страховку или кредит.
БЛИЗНЕЦЫ
Ваши планы во многом будут зависеть от планов и поступков окружающих. Вы будете выстраивать отношения с близким человеком, делать всё заодно с мужем/женой, работать с коллегами, договариваться о чём-то с соседями.
РАК
Ваши дела будут идти вперёд. Неделя начнётся с вспышки активности или какого-то динамичного события в понедельник около полудня.
ЛЕВ
Хороший период для того, чтобы взяться за что-то грандиозное и заниматься этим с полной самоотдачей. Что касается личной жизни, то каждое действие следует тщательно продумывать.
ДЕВА
На первом месте у вас будут стоять домашние и семейные дела. Вы столкнётесь с какой-то несущественной проблемой и легко с ней справитесь. Но после этого не выбрасывайте её из головы, а проанализируйте, о чём она говорит.
ВЕСЫ
Вы определитесь со своими планами и будете уверенно их реализовывать. Возникнет необходимость в обществе более успешных людей и применении собственных талантов.
СКОРПИОН
Практическая сметка поможет вам и в материальных аспектах жизни, и в делах, которые, на первый взгляд, не имеют ничего общего с деньгами.
СТРЕЛЕЦ
Спешка и суета в понедельник напомнят вам, что это-таки - день тяжёлый. Но потом неприятные моменты забудутся, и всё пойдёт замечательно. В среду вы окажетесь в центре важного события.
КОЗЕРОГ
Вы благополучно решите остро стоящий финансовый вопрос, но помните, что действовать нужно быстро и решительно. Если вы будете не слишком погружены в свои мысли, то обзаведётесь новыми знакомыми, пока будете коротать время в транспорте или в очереди.
ВОДОЛЕЙ
Вы быстро справитесь с запланированными делами. Вам ничто не будет мешать, кроме, разве что, нерасторопности и неуклюжести окружающих.
РЫБЫ
Почему-то люди думают, что вы витаете в облаках и не интересуетесь реальной жизнью. Это совсем не так. Другое дело, что творческое воображение и интуиция помогают вам в практических делах, и ваш путь к успеху не такой, как у всех. Сейчас многие убедятся в этом.
Теги: Донбасс, гороскоп, астрологический прогноз
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