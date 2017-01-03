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Астрологический прогноз для Украины на 2017 год: появится новый политический лидер

03.01.2017 22:20
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Астрологический прогноз для Украины на 2017 год: появится новый политический лидер

О будущем нашей страны рассказала нумеролог и биоэнергетик Людмила Жукова.

Известная нумеролог и биоэнергетик Людмила Жукова предрекает Украине непростое будущее. В 2017 году страну ждут кардинальные изменения и новые волнения. В Украине появится новый политический лидер, который только сейчас начал мелькать на телевидении, а также пройдут досрочные выборы, передает ГолосUA.

- Потихоньку начнет выплывать новый лидер. Чувствуя это, начинает меняться ситуация в нашем правительстве. Он уже мелькает на экранах, но пока особо себя не проявляет, - рассказала эксперт.

По ее словам, этот новый человек будет обладать спокойствием, мудростью и рассудительностью, которых очень не хватает сегодня Украине.

Жукова считает, что в целом год несет очень много агрессии, поскольку его символ – Огненный Петух. Поэтому, как подчеркнула астролог, украинские политики будут соревноваться в красноречии и регулярно демонстрировать физическую силу.

Также, по ее прогнозу, серьезные ссоры не минуют и оппозиционных лидеров, которые изменят поведение с появлением нового лидера в политике.

Еще в 2017 году Украину ожидают досрочные выборы, причем сразу и парламентские, и президентские.

 

Источник:  kp.ua.



Теги: Украина, Донбасс, астрологический прогноз
 
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