- Астрологический прогноз с 14 по 20 января08:15
- Астрологический прогноз для Украины на 2017 год: появится новый политический лидер22:20
- Восточный гороскоп на 2017 год: Крыс ждет повышение в карьере, а Драконов – успех10:38
- Гороскоп на 2017 год! Кому Огненный Петух принесет удачу20:09
- Прогноз-2017: Нас чекає непростий рік прозорих кроків07:05
- Каким знакам Зодиака будет сопутствовать удача в 2017 году16:10
- Астрологический прогноз с 24 по 30 декабря07:05
- Астрологический прогноз с 17 по 23 декабря07:05
- Денежный гороскоп на 2017 год14:20
- Гороскоп на 2017 год для мужчин и женщин рожденных в год Петуха07:08
Астрологический прогноз с 14 по 20 января
ОВЕН
Возникнет потребность сблизиться с другим человеком, одновременно вы будете пытаться сохранить независимость. Не принимайте на этой неделе важных решений.
ТЕЛЕЦ
Не всё пойдёт по плану, но результаты порадуют. В выходные найдите для себя дела, которые помогут отвлечься от пока нерешаемых проблем.
БЛИЗНЕЦЫ
Появятся новые заманчивые идеи и планы. Но внимательно следите за ходом развития каждой ситуации. Можете легко оказаться в тупиковой ситуации, но пока и не стоит делать выбор - через несколько дней всё может решиться само собой.
РАК
Можно делать приобретения, менять что-то в своём доме. В личной жизни тоже намечаются позитивные перемены. Не уходите от откровенного разговора в среду.
ЛЕВ
Не распыляйте свои силы на второстепенные дела. В понедельник неожиданная информация может направить ваше внимание на что-то новое.
ДЕВА
Увеличиваются доходы, но могут возрасти и ваши расходы. Впереди много дел, а сейчас у вас есть возможность отвлечься от забот, снять напряжение, провести больше времени на природе. Неделя благоприятна для поездок.
ВЕСЫ
Вам хорошо будут удаваться дела, где вы сможете проявить свои творческие способности. В личных отношениях к выходным могут накопиться претензии к партнёру. Сбавьте обороты и направьте свою энергию на достойные цели.
СКОРПИОН
Предстоит столкнуться с внешним или внутренним испытанием, когда перестанут работать некоторые привычные схемы отношений. Не торопитесь проявлять инициативу, но и не удерживайте то, чему вышел срок.
СТРЕЛЕЦ
Ваши решения и их осуществления будут проходить на одном дыхании. Эмоции во многом будут определять развитие событий.
КОЗЕРОГ
Вам необходимо чётко определить предстоящие задачи. Возможности расширяются, но пока для вас горит жёлтый сигнал светофора перед включением зелёного. Проявите мудрость и сдержанность в спорных ситуациях. Через несколько дней компромиссное решение найдётся.
ВОДОЛЕЙ
Ваши фантазии могут оказаться не такими уж беспочвенными и приблизят вас к оригинальному решению трудного вопроса. Впереди хорошие перспективы и ради них стоит потрудиться.
РЫБЫ
Начинается благоприятный период, в течение которого вы сможете решить ранее отложенные вопросы. Планируйте важные мероприятия на среду. А вообще на этой неделе хорошо избавляться от вредных привычек или ненужных вещей.
Теги: Донбасс, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
- Плотницкий держит руку на пульсе: отстранил оскандалившихся милицейского и угольного "министров"
- Гороскоп с 1 по 7 августа: Тельцы, превратите работу в праздник, Весы, больше общайтесь
- Астрологический прогноз с 14 по 20 мая
- Губарев о Пургине: "Подлец, интриган, болтун, паникер и политический импотент"
- Перевозчики подготовили предложения, как убрать очереди на блокпостах и избежать социального бунта
- Россияне высказались о возможном перевороте в России (ВИДЕО)
- Мнение политика: выплата пенсий и пособий на оккупированном Донбассе - одно из условий реализации "Минска-2"08:36
- Донецкий "Шахтер" покидает Львов и перебирается на новый стадион08:04
- ДНРовцы нарушили обещание и не освободили из плена подростков, которых они считают пособниками СБУ07:53
- Кремль скоро устранит Захарченко и Плотницкого, они уже стали не нужны россиянам - Тука 07:44
- За прошедшие сутки в зоне АТО зарегистрировано 62 обстрела боевиков, огонь велся на всех направлениях фронта07:26
- На Донетчине массово закрываются предприниматели (ВИДЕО)07:15
- В оккупированном Донецке готовятся к Крещению07:04
- Студенты-переселенцы с 1 января 2017 года будут получать социальные стипендии21:51
- Кремль не собирается сейчас присоединять "ЛДНР" к России, но в будущем это возможно - Ходаковский21:33
- В оккупированном Луганске подожгли продуктовые склады боевиков21:12
- Обама, уходя, оставил еще один "подарок" для Путина09:18
- Погода в Украине 14 января: местами ожидается снег с дождем09:10
- Трамп "некоторое время" не будет спешить снимать санкции с России08:58
- Власти Крыма распродают имущество Коломойского, уже выручили 252 млн. долларов08:42
- Мнение политика: выплата пенсий и пособий на оккупированном Донбассе - одно из условий реализации "Минска-2"08:36
- Астрологический прогноз с 14 по 20 января08:15
- Донецкий "Шахтер" покидает Львов и перебирается на новый стадион08:04
- ДНРовцы нарушили обещание и не освободили из плена подростков, которых они считают пособниками СБУ07:53
- Кремль скоро устранит Захарченко и Плотницкого, они уже стали не нужны россиянам - Тука 07:44
- За прошедшие сутки в зоне АТО зарегистрировано 62 обстрела боевиков, огонь велся на всех направлениях фронта07:26
- Хурма не просто фрукт - им можно заменить лекарства22:47
- Ученые выяснили, что может повлиять на пол будущего ребенка22:12
- Вчені назвали основні ознаки раку12:10
- Бег влияет на человеческий мозг - ученые установили взаимосвязь08:56
- Теплая ванна, носки и отказ от гаджетов - ученые назвали условия для хорошего сна для людей среднего возраста07:22
- Эксперты прогнозируют рост цен, курса доллара и количества получающих субсидии19:35
- Территории «республик» интегрируются в состав России с тем же успехом, что и Украина в ЕС - социолог15:49
- Магазины Донецка заполнены украинским товаром15:05
- Что и кому подарил один из основателей "ЛНР" чтобы бежать из Украины. ВИДЕО14:24
- 4 страшных опасности алкогольного отравления. ВИДЕО07:35
- Кровавая зимняя “рыбалка”: В районе Луганска неизвестные вырезали 20 российских солдат
- “Трое суток крыли боевиков Гиви. Изуродованные трупы собирали в мешки” – Офицер 93-й бригады. ВИДЕО
- Всей восточной Украине грозит "мирный ядерный взрыв": какое решение оккупантов “ДНР” приведет к катастрофе
- Боец АТО рассказал правду об условиях службы в АТО
- Страшная инфекция убивает ежедневно десятки оккупантов, больница оккупированного Донецка забита "под завязку"
- В России любовников настигла ужасная смерть в гараже
- Скандал на мариупольском автовокзале. Куда и почем продали билеты морским пехотинцам?
- Россия готовит бойню на Донбассе
- Паспорта оккупированному Донбассу
- Украину накрыла волна повышений