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Астрологический прогноз с 21 по 27 января
ОВЕН.
Вы найдёте себе кучу занятий и не откажетесь ввязаться в бой просто ради интереса. Но звёзды советуют вам этого не делать: только с субботы настанет время для существенных перемен в жизни, да и ваши планы и мечты на год станут более оформившимися.
ТЕЛЕЦ
Ведите спокойную и размеренную жизнь. Больше отдыхайте. Вам будут полезны простые физические радости: вкусная еда, сон, умеренные физические нагрузки.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы будете счастливы видеть, как застопорившиеся в конце декабря - начале января дела резво бегут вперёд. Появятся знакомые, до которых вы не могли дозвониться. У вас появятся новые цели и планы.
РАК
Избегайте активных ситуаций. У вас будет много монотонной работы. Порадуйте себя спокойным приятным отдыхом. Он восстановит ваши душевные силы и улучшит самочувствие.
ЛЕВ
Вы будете заняты личной жизнью и вопросами досуга. Свободное время лучше посвятить мирным и спокойным домашним развлечениям, например, любимому хобби. И уделяйте больше внимания своему самочувствию.
ДЕВА
Неожиданно быстро и незаметно будут рассасываться накопившиеся за последнее время дела. С начала недели могут возникнуть новые обязанности, в том числе по отношению к другим людям.
ВЕСЫ
Вы интуитивно будете чувствовать, что не нужно надрываться. В общем, будете жить в умеренном ритме - не торопясь, ни с кем не споря.
СКОРПИОН
Старайтесь ни с кем не спорить. Вам, в силу вашего темперамента, будет сложно удержаться от активности. Но она отнимет много сил и не даст больших результатов. Поэтому держите себя в руках.
СТРЕЛЕЦ
Вам обязательно нужно обсудить с кем-то серьёзные вопросы, которые лежат камнем у вас на душе. Вы будете настроены практически, поэтому будет лучше, если пообщаетесь с компетентным человеком.
КОЗЕРОГ
Запоминающимся моментом недели будет ситуация, в которой вы проявите хитрость и смекалку. Появится желание высказать всё, что накипело, но от этого лучше удержаться.
ВОДОЛЕЙ
Впереди вас ждёт время душевного подъёма и максимальной физической, интеллектуальной и эмоциональной бодрости. Но сперва сосредоточьтесь на тех делах, которые вы хотите закончить, чтобы не нести их с собой в следующий месяц.
РЫБЫ
Вы будете чрезмерно деятельны без результата. В итоге рискуете остаться без сил. Проведите будни максимально спокойно. Экономьте силы, они вам понадобятся.
Теги: Донбасс, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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