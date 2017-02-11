Астрологический прогноз с 11 по 17 февраля

11.02.2017 07:10

ОВЕН

Воплощая в жизнь смелые задумки, не начинайте ничего принципиально нового, а обновляйте и меняйте то, что уже начато.

ТЕЛЕЦ

Стойте на своём в любой ситуации. Мир тоже не будет гореть желанием прогнуться под вас. Поэтому чем увереннее будете идти к своей цели, тем лучше у вас всё будет получаться.

РАК

Сосредоточьтесь на том, чтобы доделать уже начатое. От этого зависит конечный итог всего, что должно завершиться в ближайшие недели.

БЛИЗНЕЦЫ

Быстро и энергично вы будете справляться с мелкими делами и воплощать в жизнь текущие планы. Дела, требующие самой большой активности, стоит запланировать на четверг.

ЛЕВ

На первое место сейчас выйдут те дела, с которыми в одиночку не справиться, например, семейный вопрос, требующий участия мужа/жены.

ДЕВА

События недели потребуют хорошего чутья, которым вы, к сожалению, не обладаете. Поэтому вам не помешает человек с развитой интуицией, способный посоветовать правильный путь в житейских ситуациях.

ВЕСЫ

Приготовьтесь делать не то, чего вам хочется, а то, что нужно. А чтобы в ответственный момент не подвело здоровье, начните тщательней заботиться о самочувствии.

СКОРПИОН

На вас обрушится или водопад удач или поток проблем - в зависимости от того, насколько правильно вы поступали в последние недели, ведь всё, с чем вы столкнётесь, будет итогом ваших собственных действий.

СТРЕЛЕЦ

Обстоятельства заставят вас проявить твёрдость. Вам будет нужно сосредоточиться на одной-единственной цели, отбросив всё остальное. И вы с успехом с этим справитесь.

КОЗЕРОГ

Старайтесь не перетруждаться - лучше не тратить силы на новые начинания, а сосредоточиться на завершении уже начатого. Обращайте больше внимания на информацию, которую вам расскажут по секрету.

ВОДОЛЕЙ

Вам будет трудно понять подоплеку большинства событий, особенно там, где дело касается денег. Будьте выше меркантильных интересов и не сожалейте о потерях. Но и не расслабляйтесь настолько, чтобы довериться обманщикам.

РЫБЫ

К вам будут относиться более почтительно, признавая вашу индивидуальность и таланты. Полезно сосредоточиться на себе, вы существенно продвинетесь в саморазвитии.