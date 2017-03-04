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Астрологический прогноз с 4 по 10 марта
ОВЕН
Все астрологические характеристики сложились в это время один к одному, чтобы вы были успешны. Луна прибавит вам сил и заставит дела бодро бежать вперёд.
ТЕЛЕЦ
Вы можете в упор не замечать чего-то важного из-за того, что будете смотреть на события через призму прошлого опыта. Помните, что события не повторяются один в один, и опираться на прошлый опыт не всегда полезно.
БЛИЗНЕЦЫ
Удачные дни для разговоров с влиятельными людьми, особенно на темы, которые кажутся вам туманными и нуждаются в разъяснении. Отдыхать вам особо не придётся, большая часть времени уйдёт на домашние хлопоты.
РАК
У вас обострится чувствительность и восприимчивость, будет отлично работать интуиция. Часть времени рекомендуется потратить на духовное развитие и общение с духовными людьми. Хороший, готовый выслушать собеседник - то, что нужно в эти дни!
ЛЕВ
Сила воли и энтузиазм у вас будут прекрасно сочетаться со здравым смыслом. Воспользуйтесь этим для решения сложных вопросов. Вы будете способны на поступки, для которых раньше не хватало ресурсов.
ДЕВА
Это удачная неделя для новых взаимоотношений в личной и деловой жизни. В понедельник и вторник события покажутся вам особенно важными. Они и будут такими, если вы будете не просто ждать, что выйдет, а станете активно действовать.
ВЕСЫ
Если на прошлой неделе у вас что-то не ладилось, сейчас ещё будут чувствоваться отголоски этого. Новых проблем можно не бояться, но разгрести то, что случилось недавно, вам придётся.
СКОРПИОН
Вам будет везти во всём, кроме любви. В остальных делах вы будете энергичны и рассудительны, обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Главное, не топчитесь на месте.
СТРЕЛЕЦ
Вы увидите, где именно нужно действовать, если отбросите всё второстепенное и определитесь, что для вас важней всего. Подчиняйтесь не своим желаниям, а необходимости.
КОЗЕРОГ
Главной темой недели будет информация и всё, что с ней связано: встречи, звонки, письма, документы, посещение учреждений и т.д. Новости окажутся особенно важными, понятными и конкретными.
ВОДОЛЕЙ
В будни вы будете заняты привычными повседневными делами. А вот на выходных отложите всё в сторону и полностью сосредоточьтесь на деньгах. Возможна развязка важной финансовой проблемы.
РЫБЫ
Обстоятельства будут подпихивать вас к активности, даже если вам захочется отдохнуть. Не сопротивляйтесь этому, а радуйтесь, что много сделаете.
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