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Астрологический прогноз с 18 по 24 марта
ОВЕН
Будьте тактичны, общаясь с вышестоящими. Они помогут вам, если вы отнесётесь к ним с почтением. Вы придёте к общему мнению с человеком, с которым не могли договориться.
ТЕЛЕЦ
Вы испытаете лёгкую тревогу из-за чужих финансовых дел. Может, вам не участвовать в них? Повысится риск травмы по неосторожности. А ещё с воскресенья у вас появятся новые мечты.
БЛИЗНЕЦЫ
Ищите общий язык с окружающими. Обстоятельства сложатся плохо для кого-то, но вам это даст шанс показать себя с наилучшей стороны. В случае собственных затруднений, переговорите с соседями, знакомыми.
РАК
Вы станете участником события с большим энергетическим зарядом. Возможно участие в коллективном мероприятии. Не связывайтесь с плохими людьми.
ЛЕВ
Обходите острые углы, откажитесь от поездок и, главное, не вмешивайтесь в чужие проблемы. Вам трудно признать, что мир не крутится вокруг вас. Но если вы найдёте в себе силы сказать: «Это не моё дело!», ваша неделя пройдёт куда благополучней.
ДЕВА
У вас отнимут силы домашние дела. Звёзды советуют не пытаться переделать всё, даже если вам этого хочется. Возможен ущерб, связанный с поломкой ценной вещи.
ВЕСЫ
Окружающие будут вести себя порой странно. Занимайтесь своими делами, меньше соприкасаясь с другими людьми. Можно начать курс лечения, в этот месяц он будет особенно эффективен.
СКОРПИОН
Не ходите по магазинам, если не хотите потратить лишнего. Ждите гостей! Это будет неожиданно, но приятно, потому что к вам заглянут хорошие, а может, и почётные гости. В воскресенье начнётся прогресс в личной жизни. Правда, непосредственно в этот день не рекомендуется что-то начинать.
СТРЕЛЬЦЫ
Вас ждёт приятная прогулка и много встреч, некоторые - незапланированные. Не увлекайтесь азартным и рискованным досугом.
КОЗЕРОГ
Вам захочется привести себя в порядок. Занимайтесь собой, на здоровье. Неделя не обойдётся без эмоционального всплеска. Постарайтесь вести себя красиво.
ВОДОЛЕЙ
Вы будете особенно подвижны, сообразительны и красноречивы. Воспользуйтесь этим, чтобы куда-то поехать, побегать по инстанциям, переговорить с нужными людьми.
РЫБЫ
Будьте вежливы с начальством, особенно если вам нужно его «благословение» на какие-то дела. Ваша энергия начнёт прибывать, и вы с энтузиазмом займетёсь саморазвитием и собственными интересами.
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